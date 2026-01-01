Postavite Scada-LTS instalacijom jednim klikom.
Web SCADA sustav otvorenog koda za industrijski nadzor, nadzorne ploče, alarme i upravljanje uređajima temeljenim na protokolu.
Odaberite VPS plan za Scada-LTS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Scada-LTS
Scada-LTS je SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sustav temeljen na Javi, izvorno web-baziran, dizajniran za inženjere koji trebaju nadzirati i kontrolirati industrijsku opremu iz preglednika. Razvijen iz provjerenog koda Mango Automation, dolazi s grafičkim uređivačem prikaza, povijesnim bilježenjem podataka, upravljanjem alarmima, skriptiranjem i ugrađenim upravljačkim programima za Modbus, SNMP, OPC i druge industrijske protokole — bez vlasničkih licenci ili naknada po oznaci.
Samostalno hostiranje Scada-LTS-a na vlastitom VPS-u čuva podatke o procesu, vjerodajnice uređaja i aktivnosti operatera u potpunosti unutar vaše infrastrukture, dok nadzorne ploče čini dostupnima terenskim timovima putem standardnog HTTPS-a bez izlaganja PLC-ova javnom internetu.
Scada-LTS ključne značajke
Višeprotokolni upravljački programi
Izvorni Modbus, SNMP, OPC, HTTP i SQL izvori podataka povezuju se s PLC-ovima, senzorima i postojećim sustavima bez pristupnika trećih strana.
Uređivač grafičkih prikaza
Alat za izradu prikaza povuci-i-ispusti omogućuje inženjerima da sastavljaju dijagrame simulacije uživo, mjerače i grafikone trendova izravno u pregledniku.
Alarmi i rukovatelji događajima
Podesive razine alarma s radnjama e-pošte, skriptiranja i zadane točke pretvaraju anomalije u automatizirane odgovore u cijelom postrojenju.
Zapisivanje povijesnih podataka
Svaka podatkovna točka je vremenski označena i pohranjena u MySQL-u, omogućujući dugoročnu analizu trendova, izvješća i revizijske tragove usklađenosti s propisima.
Skriptiranje i meta točke
JavaScript-bazirane meta točke i obrađivači događaja izračunavaju izvedene vrijednosti, KPI-jeve i prilagođenu logiku bez vanjskih usluga.
Web-native arhitektura
Radi u Apache Tomcatu s potpuno pregledničkim korisničkim sučeljem, tako da operateri pristupaju nadzornim pločama s bilo kojeg uređaja na mreži.
Zašto pokrenuti Scada-LTS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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