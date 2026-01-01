Scada-LTS je SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sustav temeljen na Javi, izvorno web-baziran, dizajniran za inženjere koji trebaju nadzirati i kontrolirati industrijsku opremu iz preglednika. Razvijen iz provjerenog koda Mango Automation, dolazi s grafičkim uređivačem prikaza, povijesnim bilježenjem podataka, upravljanjem alarmima, skriptiranjem i ugrađenim upravljačkim programima za Modbus, SNMP, OPC i druge industrijske protokole — bez vlasničkih licenci ili naknada po oznaci.

Samostalno hostiranje Scada-LTS-a na vlastitom VPS-u čuva podatke o procesu, vjerodajnice uređaja i aktivnosti operatera u potpunosti unutar vaše infrastrukture, dok nadzorne ploče čini dostupnima terenskim timovima putem standardnog HTTPS-a bez izlaganja PLC-ova javnom internetu.