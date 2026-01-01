Do 69% popusta za Scada-LTS

Postavite Scada-LTS instalacijom jednim klikom.

Web SCADA sustav otvorenog koda za industrijski nadzor, nadzorne ploče, alarme i upravljanje uređajima temeljenim na protokolu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Scada-LTS instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Scada-LTS

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Scada-LTS

Scada-LTS je SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sustav temeljen na Javi, izvorno web-baziran, dizajniran za inženjere koji trebaju nadzirati i kontrolirati industrijsku opremu iz preglednika. Razvijen iz provjerenog koda Mango Automation, dolazi s grafičkim uređivačem prikaza, povijesnim bilježenjem podataka, upravljanjem alarmima, skriptiranjem i ugrađenim upravljačkim programima za Modbus, SNMP, OPC i druge industrijske protokole — bez vlasničkih licenci ili naknada po oznaci.

Samostalno hostiranje Scada-LTS-a na vlastitom VPS-u čuva podatke o procesu, vjerodajnice uređaja i aktivnosti operatera u potpunosti unutar vaše infrastrukture, dok nadzorne ploče čini dostupnima terenskim timovima putem standardnog HTTPS-a bez izlaganja PLC-ova javnom internetu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Scada-LTS ključne značajke

Višeprotokolni upravljački programi

Izvorni Modbus, SNMP, OPC, HTTP i SQL izvori podataka povezuju se s PLC-ovima, senzorima i postojećim sustavima bez pristupnika trećih strana.

Uređivač grafičkih prikaza

Alat za izradu prikaza povuci-i-ispusti omogućuje inženjerima da sastavljaju dijagrame simulacije uživo, mjerače i grafikone trendova izravno u pregledniku.

Alarmi i rukovatelji događajima

Podesive razine alarma s radnjama e-pošte, skriptiranja i zadane točke pretvaraju anomalije u automatizirane odgovore u cijelom postrojenju.

Zapisivanje povijesnih podataka

Svaka podatkovna točka je vremenski označena i pohranjena u MySQL-u, omogućujući dugoročnu analizu trendova, izvješća i revizijske tragove usklađenosti s propisima.

Skriptiranje i meta točke

JavaScript-bazirane meta točke i obrađivači događaja izračunavaju izvedene vrijednosti, KPI-jeve i prilagođenu logiku bez vanjskih usluga.

Web-native arhitektura

Radi u Apache Tomcatu s potpuno pregledničkim korisničkim sučeljem, tako da operateri pristupaju nadzornim pločama s bilo kojeg uređaja na mreži.

Zašto pokrenuti Scada-LTS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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