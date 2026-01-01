Postavite SilverBullet instalacijom jednim klikom.
Aplikacija za bilješke otvorenog koda s Markdownom, upitima u stvarnom vremenu i sustavom dodataka koja radi u vašem pregledniku.
Odaberite VPS plan za SilverBullet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SilverBullet
SilverBullet je aplikacija za bilježenje otvorenog koda, samostalno hostirana, izgrađena oko Markdowna i dizajnirana za osobno upravljanje znanjem. Radi u potpunosti u vašem pregledniku kao progresivna web aplikacija, dok sve podatke čuva na vašem vlastitom poslužitelju — pružajući vam izvanmrežni pristup, upite uživo kroz vaše bilješke i moćan sustav dodataka za proširivost.
Samostalno hostiranje SilverBulleta na vašem VPS-u znači da su vaše bilješke uvijek dostupne s bilo kojeg uređaja, sinkronizirane u stvarnom vremenu i pohranjene privatno bez oslanjanja na bilo koju uslugu bilježenja u oblaku.
SilverBullet ključne značajke
Upiti uživo
Ugradite dinamičke upite unutar svojih bilješki koji povlače i prikazuju podatke iz cijele vaše baze znanja u stvarnom vremenu.
Ekosustav dodataka
Proširite funkcionalnost s dodacima zajednice za zadatke, kalendare, Git sinkronizaciju, AI dovršavanje i još mnogo toga.
Izvanmrežno-prva PWA
Radi izvan mreže kao progresivna web aplikacija — uređivanja se automatski sinkroniziraju kada se ponovno povežete.
Izvorni Markdown
Pišite u standardnom Markdownu s wiki-stilom poveznica, oznaka i metapodataka zaglavlja za strukturirano bilježenje.
Paleta naredbi
Sučelje upravljano tipkovnicom s naredbama s kosom crtom i paletom naredbi za brzu navigaciju i radnje.
Zašto pokrenuti SilverBullet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.