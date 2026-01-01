SilverBullet je aplikacija za bilježenje otvorenog koda, samostalno hostirana, izgrađena oko Markdowna i dizajnirana za osobno upravljanje znanjem. Radi u potpunosti u vašem pregledniku kao progresivna web aplikacija, dok sve podatke čuva na vašem vlastitom poslužitelju — pružajući vam izvanmrežni pristup, upite uživo kroz vaše bilješke i moćan sustav dodataka za proširivost.

Samostalno hostiranje SilverBulleta na vašem VPS-u znači da su vaše bilješke uvijek dostupne s bilo kojeg uređaja, sinkronizirane u stvarnom vremenu i pohranjene privatno bez oslanjanja na bilo koju uslugu bilježenja u oblaku.