Pgweb je moderan, višeplatformski preglednik PostgreSQL baza podataka izgrađen s Go-om i distribuiran kao jedna binarna datoteka bez vanjskih ovisnosti. Pruža čisto web sučelje za pregledavanje shema, pokretanje prilagođenih SQL upita i izvoz podataka — bez složenosti tradicionalnih paketa za upravljanje bazama podataka.

Implementacija Pgweba na vašem VPS-u daje cijelom vašem timu centralizirani, uvijek dostupan preglednik baza podataka osiguran iza osnovne HTTP autentifikacije. Radi uz vaše PostgreSQL instance na privatnoj mreži, pružajući siguran ad-hoc pristup upitima bez izlaganja sirovih vjerodajnica baze podataka programerima.