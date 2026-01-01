Postavite Pgweb instalacijom jednim klikom.
Lagani web-bazirani PostgreSQL preglednik bez ikakvih ovisnosti za trenutno istraživanje baze podataka iz bilo kojeg modernog preglednika.
Odaberite VPS plan za Pgweb
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pgweb
Pgweb je moderan, višeplatformski preglednik PostgreSQL baza podataka izgrađen s Go-om i distribuiran kao jedna binarna datoteka bez vanjskih ovisnosti. Pruža čisto web sučelje za pregledavanje shema, pokretanje prilagođenih SQL upita i izvoz podataka — bez složenosti tradicionalnih paketa za upravljanje bazama podataka.
Implementacija Pgweba na vašem VPS-u daje cijelom vašem timu centralizirani, uvijek dostupan preglednik baza podataka osiguran iza osnovne HTTP autentifikacije. Radi uz vaše PostgreSQL instance na privatnoj mreži, pružajući siguran ad-hoc pristup upitima bez izlaganja sirovih vjerodajnica baze podataka programerima.
Pgweb ključne značajke
Bez ovisnosti
Implementacija s jednom binarnom datotekom znači da možete početi pregledavati PostgreSQL baze podataka u sekundama bez potrebe za runtime bibliotekama ili sistemskim paketima.
Podrška za više sesija
Povežite se i prebacujte se između više PostgreSQL baza podataka istovremeno, što olakšava usporedbu podataka u različitim okruženjima.
Izvoz podataka
Izvezite tablicu i rezultate upita izravno u CSV, JSON ili XML za analizu u proračunskim tablicama i alatima za poslovnu inteligenciju.
SSH tunelske veze
Sigurno se povežite s udaljenim bazama podataka putem SSH tunela bez javnog izlaganja PostgreSQL portova ili mijenjanja pravila vatrozida.
Povijest upita
Automatski prati prethodno izvršene naredbe tako da možete brzo pozvati i ponovno koristiti složene upite bez ponovnog upisivanja.
Zašto pokrenuti Pgweb na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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