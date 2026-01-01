Postavite withoutbg jednim klikom.
Samostalno hostiran AI alat za uklanjanje pozadine koji obrađuje slike lokalno bez ovisnosti o oblaku ili naknada po slici.
Odaberite VPS plan za withoutbg
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz withoutbg
withoutbg je samostalno hostirana aplikacija za uklanjanje pozadine pokretana umjetnom inteligencijom koja pokreće četverostupanjski ONNX model cjevovoda u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju. Pruža web sučelje s funkcijom povlačenja i ispuštanja za uklanjanje pozadina s fotografija proizvoda, portreta i marketinških slika — bez slanja datoteka u uslugu u oblaku ili plaćanja naknada po slici. Cjevovod kombinira ISNet segmentaciju, Depth Anything V2 navođenje, Focus Matting i model za pročišćavanje kako bi proizveo čiste rezultate s prozirnom pozadinom samo iz CPU inferencije.
Sve težine modela su pakirane unutar Docker slike, tako da nema ništa za konfigurirati osim implementacije spremnika — nema preuzimanja modela, nije potreban GPU, nema vanjskih API poziva na putu obrade.
withoutbg ključne značajke
Lokalni AI model tok
Pokreće svu obradu uklanjanja pozadine na vašem vlastitom poslužitelju koristeći priložene ONNX modele — nijedna slika se nikada ne šalje vanjskoj usluzi u oblaku.
Četverofazna obrada
ISNet segmentacija, vođenje Depth Anything V2, Focus Matting i model za pročišćavanje rade zajedno kako bi proizveli čiste rubove na kosi, krznu i složenim subjektima.
Nije potreban GPU
ONNX zaključivanje temeljeno na CPU-u znači da bilo koji standardni VPS može pokrenuti potpuni cjevovod modela bez GPU hardvera ili CUDA postavljanja.
Drag-and-drop web sučelje
React sučelje omogućuje korisnicima povlačenje slika i preuzimanje rezultata s prozirnom pozadinom u PNG, JPEG ili WebP formatu bez ikakvog postavljanja.
Bez naknada po slici
Samohosting eliminira naknade po slici od SaaS API-ja za uklanjanje pozadine — obrađujte neograničen broj slika po fiksnoj cijeni VPS-a.
Zašto pokrenuti withoutbg na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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