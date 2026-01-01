withoutbg je samostalno hostirana aplikacija za uklanjanje pozadine pokretana umjetnom inteligencijom koja pokreće četverostupanjski ONNX model cjevovoda u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju. Pruža web sučelje s funkcijom povlačenja i ispuštanja za uklanjanje pozadina s fotografija proizvoda, portreta i marketinških slika — bez slanja datoteka u uslugu u oblaku ili plaćanja naknada po slici. Cjevovod kombinira ISNet segmentaciju, Depth Anything V2 navođenje, Focus Matting i model za pročišćavanje kako bi proizveo čiste rezultate s prozirnom pozadinom samo iz CPU inferencije.

Sve težine modela su pakirane unutar Docker slike, tako da nema ništa za konfigurirati osim implementacije spremnika — nema preuzimanja modela, nije potreban GPU, nema vanjskih API poziva na putu obrade.