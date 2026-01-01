LDAP Account Manager (LAM) je zreo, open-source web sučelje za administriranje računa pohranjenih u LDAP direktoriju. Umjesto uređivanja LDIF datoteka ili borbe s ldapsearch i ldapmodify naredbama, administratori upravljaju Unix i Samba korisnicima, grupama, hostovima, DHCP unosima, Kopano računima i Asterisk ekstenzijama putem preglednika. LAM razumije najčešće LDAP sheme odmah po instalaciji te dolazi s editorima prilagođenim tipu za svaku.

Ovaj predložak objedinjuje LAM s OpenLDAP direktorijskim poslužiteljem tako da cijeli identitetski stog radi na jednom VPS-u iza Traefik HTTPS-a. Samostalno hostiranje LAM-a čuva vjerodajnice direktorija, članstva u grupama i podatke o identitetu unutar vaše vlastite infrastrukture bez oslanjanja na pružatelje identiteta trećih strana ili SaaS naknade po korisniku.