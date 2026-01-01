Postavite LDAP Account Manager instalacijom jednim klikom.
Web sučelje za upravljanje korisnicima, grupama i objektima u OpenLDAP direktoriju putem prijateljskog korisničkog sučelja preglednika.
Odaberite VPS plan za LDAP Account Manager
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) je zreo, open-source web sučelje za administriranje računa pohranjenih u LDAP direktoriju. Umjesto uređivanja LDIF datoteka ili borbe s ldapsearch i ldapmodify naredbama, administratori upravljaju Unix i Samba korisnicima, grupama, hostovima, DHCP unosima, Kopano računima i Asterisk ekstenzijama putem preglednika. LAM razumije najčešće LDAP sheme odmah po instalaciji te dolazi s editorima prilagođenim tipu za svaku.
Ovaj predložak objedinjuje LAM s OpenLDAP direktorijskim poslužiteljem tako da cijeli identitetski stog radi na jednom VPS-u iza Traefik HTTPS-a. Samostalno hostiranje LAM-a čuva vjerodajnice direktorija, članstva u grupama i podatke o identitetu unutar vaše vlastite infrastrukture bez oslanjanja na pružatelje identiteta trećih strana ili SaaS naknade po korisniku.
LDAP Account Manager ključne značajke
Pregledničko administratorsko sučelje
Upravljajte korisnicima, grupama, računalima i drugim LDAP objektima putem web sučelja s karticama umjesto LDIF datoteka i alata naredbenog retka.
Uključen OpenLDAP poslužitelj
Isporučuje se s OpenLDAP direktorijem prethodno konfiguriranim prema odabranom baznom DN-u, tako da implementacija pruža i direktorij i njegovo sučelje za upravljanje.
Moduli vrste računa
Ugrađeni uređivači za Unix račune, Samba domene, Kopano, Asterisk, DHCP, mail aliasima i FreeRadius pokrivaju većinu shema direktorija bez prilagođenog koda.
CSV uvoz i PDF izvoz
Skupno stvarajte račune iz proračunskih tablica i generirajte PDF obrasce računa za ispis za nove zaposlenike izravno iz podataka direktorija.
Granularna kontrola pristupa
Profili poslužitelja, profili računa i dozvole na razini modula omogućuju vam delegiranje dijelova administracije direktorija bez dodjeljivanja punih LDAP administratorskih prava.
Višejezično sučelje
Prevedeno na više od desetak jezika kako bi administrativni timovi mogli raditi na svom preferiranom jeziku s istim dijeljenim direktorijem.
Zašto pokrenuti LDAP Account Manager na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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