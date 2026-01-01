Grocy je web-bazirani sustav za upravljanje kućanstvom izgrađen oko inventara hrane. Prati što imate, kada istječe i koliko trošite, zatim koristi te podatke za generiranje točnih popisa za kupovinu, sprječavanje otpada i pomaže vam planirati recepte od sastojaka koji su već u smočnici.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da vaši podaci o inventaru kućanstva ostaju privatni, dostupni sa svakog obiteljskog uređaja, bilo kod kuće ili u trgovini, i nikada nisu vezani uz pretplatu niti ih dobavljač može ugasiti. Lagani PHP i SQLite stog radi udobno uz druge usluge čak i na skromnom VPS-u.