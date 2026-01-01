Postavite Grocy jednim klikom.
Samostalno hostirana aplikacija za upravljanje namirnicama i kućanstvom za praćenje zaliha hrane, rokova trajanja i popisa za kupovinu.
Odaberite VPS plan za Grocy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grocy
Grocy je web-bazirani sustav za upravljanje kućanstvom izgrađen oko inventara hrane. Prati što imate, kada istječe i koliko trošite, zatim koristi te podatke za generiranje točnih popisa za kupovinu, sprječavanje otpada i pomaže vam planirati recepte od sastojaka koji su već u smočnici.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da vaši podaci o inventaru kućanstva ostaju privatni, dostupni sa svakog obiteljskog uređaja, bilo kod kuće ili u trgovini, i nikada nisu vezani uz pretplatu niti ih dobavljač može ugasiti. Lagani PHP i SQLite stog radi udobno uz druge usluge čak i na skromnom VPS-u.
Grocy ključne značajke
Praćenje roka trajanja
Zabilježite datume kupnje i isteka roka trajanja za svaki proizvod kako bi vas Grocy mogao upozoriti prije nego što se namirnice pokvare, smanjujući bacanje hrane u cijelom kućanstvu.
Pametni popisi za kupovinu
Popisi za kupovinu generiraju se automatski na temelju zahtjeva recepata i minimalnih pragova zaliha, tako da kupujete samo ono što vam je stvarno potrebno.
Skeniranje barkoda
Skenirajte crtične kodove proizvoda s bilo kojeg mobilnog preglednika za trenutačno pretraživanje i bilježenje stavki bez ručnog upisivanja naziva proizvoda ili količina.
Upravljanje receptima
Pohranite recepte s količinama sastojaka i neka Grocy provjeri vaše trenutne zalihe prije nego što doda točno ono što nedostaje na popis za kupovinu.
Integracija kućne automatizacije
Potpuni REST API omogućuje integracije s Home Assistantom, aplikacijama za skeniranje crtičnog koda i drugim samostalno hostiranim alatima za potpuno automatizirani kućni tijek rada.
Zašto pokrenuti Grocy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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