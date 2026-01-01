PrestaShop je potpuno opremljena open-source platforma za e-trgovinu koju koriste trgovci u više od 190 zemalja. Pruža sve što je potrebno za pokretanje profesionalne online trgovine odmah po instalaciji: upravljanje katalogom proizvoda, obradu narudžbi, integrirane pristupnike za plaćanje (PayPal, Stripe i više), podršku za više jezika i valuta te ugrađene SEO alate — svime se upravlja s intuitivne nadzorne ploče pozadinskog ureda.

Hostiranje PrestaShopa na vlastitom VPS-u drži podatke o kupcima i evidenciju plaćanja pod vašom kontrolom, omogućuje vam fino podešavanje PHP-a i MySQL-a za vrhunske performanse te se skalira s vašim poslovanjem bez naknada po transakciji ili cijena po korisniku s hostiranih platformi za e-trgovinu.