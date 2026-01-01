Pokrenite PrestaShop jednim klikom.
Moćna platforma za e-trgovinu otvorenog koda koja pokreće preko 300.000 internetskih trgovina diljem svijeta s potpunim upravljanjem proizvodima, plaćanjima i višejezičnom podrškom.
Odaberite VPS plan za PrestaShop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PrestaShop
PrestaShop je potpuno opremljena open-source platforma za e-trgovinu koju koriste trgovci u više od 190 zemalja. Pruža sve što je potrebno za pokretanje profesionalne online trgovine odmah po instalaciji: upravljanje katalogom proizvoda, obradu narudžbi, integrirane pristupnike za plaćanje (PayPal, Stripe i više), podršku za više jezika i valuta te ugrađene SEO alate — svime se upravlja s intuitivne nadzorne ploče pozadinskog ureda.
Hostiranje PrestaShopa na vlastitom VPS-u drži podatke o kupcima i evidenciju plaćanja pod vašom kontrolom, omogućuje vam fino podešavanje PHP-a i MySQL-a za vrhunske performanse te se skalira s vašim poslovanjem bez naknada po transakciji ili cijena po korisniku s hostiranih platformi za e-trgovinu.
PrestaShop ključne značajke
Potpuni katalog proizvoda
Upravljajte neograničenim proizvodima s varijantama, kombinacijama, atributima i fleksibilnim pravilima cijena, uključujući skupne popuste i vremenski ograničene promotivne kampanje.
Integrirana plaćanja
Prihvatite plaćanja putem PayPal-a, Stripe-a, bankovnog prijenosa i desetaka regionalnih pristupnika putem tržnice modula — nije potreban prilagođeni kod za plaćanje.
Višejezičnost i valute
Prodajte kupcima diljem svijeta uz izvornu podršku za više jezika, valuta i poreznih pravila u jednoj instalaciji trgovine s jedne administratorske nadzorne ploče.
SEO i marketing alati
Prilagodljivi URL-ovi, meta polja, generiranje karte web-mjesta te ugrađeni alati za popustne kupone i program vjernosti pomažu u povećanju prometa i ponovljenim kupnjama.
Teme i moduli
Tržište tisuća tema i modula omogućuje vam proširenje dizajna i funkcionalnosti bez dodirivanja koda, od chata uživo do bodova vjernosti.
Zašto pokrenuti PrestaShop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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