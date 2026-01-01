Do 69% popusta za SkySend

Postavite SkySend instalacijom jednim klikom.

End-to-end šifrirano dijeljenje datoteka i bilješki koje je moguće samostalno hostirati, s arhitekturom poslužitelja s nultim znanjem.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SkySend instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SkySend

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SkySend

SkySend je minimalistička usluga za samostalno hostanje za dijeljenje datoteka i bilješki s end-to-end enkripcijom. Datoteke i bilješke su u potpunosti šifrirane u pregledniku koristeći AES-256-GCM prije nego što ikada dođu do poslužitelja, tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirane blokove i nikada nema pristup ključu za dešifriranje. Nema računa, nema telemetrije i nema analitike.

Samostalno hostanje SkySend-a na vlastitom VPS-u drži dijeljeni sadržaj pod vašom potpunom kontrolom dok se čuvaju jamstva privatnosti enkripcije bez znanja. Inspiriran uslugama Mozilla Send i PrivateBin, koristi moderne sigurnosne primitive poput HKDF-SHA256 izvođenja ključa i Argon2id zaštite lozinkom kako bi pružio brzu, sigurnu alternativu komercijalnim uslugama za dijeljenje datoteka.

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Što možete izgraditi uz {name}

SkySend ključne značajke

Enkripcija nultog znanja

AES-256-GCM streaming enkripcija izvodi se u potpunosti u pregledniku, s ključem za dešifriranje koji se nalazi samo u fragmentu URL-a i nikada ne dolazi do poslužitelja.

Nisu potrebni računi

Prenesite datoteke ili dijelite bilješke trenutačno bez registracije, telemetrije ili praćenja — veze za dijeljenje funkcioniraju za bilo kojeg primatelja bez potrebe za prijavom.

Šifrirane bilješke

Dijelite tekstualne isječke, lozinke, kod sa sintaksnim isticanjem, Markdown ili SSH ključeve s opcionalnim samouništenjem nakon čitanja i podesivim ograničenjima pregleda.

Zaštita lozinkom

Neobavezna Argon2id zaštita lozinkom s izvođenjem ključa otpornim na memoriju i GPU za obranu od napada grubom silom na dijeljenom sadržaju.

S3-kompatibilna pohrana

Neobavezna pozadinska podrška za Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner i Wasabi, s unaprijed potpisanim URL-ovima za izravna preuzimanja koji nameću istek i ograničenja.

Podesivi istek

Postavite ograničenja preuzimanja i vremena isteka po prijenosu, s automatskim čišćenjem isteklih unosa i ugrađenom nadzornom pločom za praćenje aktivnih dijeljenja.

Zašto pokrenuti SkySend na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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