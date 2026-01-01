Postavite SkySend instalacijom jednim klikom.
End-to-end šifrirano dijeljenje datoteka i bilješki koje je moguće samostalno hostirati, s arhitekturom poslužitelja s nultim znanjem.
Odaberite VPS plan za SkySend
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SkySend
SkySend je minimalistička usluga za samostalno hostanje za dijeljenje datoteka i bilješki s end-to-end enkripcijom. Datoteke i bilješke su u potpunosti šifrirane u pregledniku koristeći AES-256-GCM prije nego što ikada dođu do poslužitelja, tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirane blokove i nikada nema pristup ključu za dešifriranje. Nema računa, nema telemetrije i nema analitike.
Samostalno hostanje SkySend-a na vlastitom VPS-u drži dijeljeni sadržaj pod vašom potpunom kontrolom dok se čuvaju jamstva privatnosti enkripcije bez znanja. Inspiriran uslugama Mozilla Send i PrivateBin, koristi moderne sigurnosne primitive poput HKDF-SHA256 izvođenja ključa i Argon2id zaštite lozinkom kako bi pružio brzu, sigurnu alternativu komercijalnim uslugama za dijeljenje datoteka.
SkySend ključne značajke
Enkripcija nultog znanja
AES-256-GCM streaming enkripcija izvodi se u potpunosti u pregledniku, s ključem za dešifriranje koji se nalazi samo u fragmentu URL-a i nikada ne dolazi do poslužitelja.
Nisu potrebni računi
Prenesite datoteke ili dijelite bilješke trenutačno bez registracije, telemetrije ili praćenja — veze za dijeljenje funkcioniraju za bilo kojeg primatelja bez potrebe za prijavom.
Šifrirane bilješke
Dijelite tekstualne isječke, lozinke, kod sa sintaksnim isticanjem, Markdown ili SSH ključeve s opcionalnim samouništenjem nakon čitanja i podesivim ograničenjima pregleda.
Zaštita lozinkom
Neobavezna Argon2id zaštita lozinkom s izvođenjem ključa otpornim na memoriju i GPU za obranu od napada grubom silom na dijeljenom sadržaju.
S3-kompatibilna pohrana
Neobavezna pozadinska podrška za Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner i Wasabi, s unaprijed potpisanim URL-ovima za izravna preuzimanja koji nameću istek i ograničenja.
Podesivi istek
Postavite ograničenja preuzimanja i vremena isteka po prijenosu, s automatskim čišćenjem isteklih unosa i ugrađenom nadzornom pločom za praćenje aktivnih dijeljenja.
Zašto pokrenuti SkySend na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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