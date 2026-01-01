SkySend je minimalistička usluga za samostalno hostanje za dijeljenje datoteka i bilješki s end-to-end enkripcijom. Datoteke i bilješke su u potpunosti šifrirane u pregledniku koristeći AES-256-GCM prije nego što ikada dođu do poslužitelja, tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirane blokove i nikada nema pristup ključu za dešifriranje. Nema računa, nema telemetrije i nema analitike.

Samostalno hostanje SkySend-a na vlastitom VPS-u drži dijeljeni sadržaj pod vašom potpunom kontrolom dok se čuvaju jamstva privatnosti enkripcije bez znanja. Inspiriran uslugama Mozilla Send i PrivateBin, koristi moderne sigurnosne primitive poput HKDF-SHA256 izvođenja ključa i Argon2id zaštite lozinkom kako bi pružio brzu, sigurnu alternativu komercijalnim uslugama za dijeljenje datoteka.