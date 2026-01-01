Postavite Songloft instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran osobni glazbeni poslužitelj sa Subsonic-kompatibilnim API-jem, JS plugin sandboxom i ugrađenim web playerom.
Odaberite VPS plan za Songloft
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Songloft
Songloft je lagani osobni glazbeni poslužitelj napisan u Go-u koji skenira vašu lokalnu biblioteku, izvlači omote albuma i metapodatke iz MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A datoteka te sve struji putem ugrađenog web sučelja ili bilo kojeg Subsonic-kompatibilnog klijenta. QuickJS plugin sandbox proširuje poslužitelj prilagođenim audio izvorima, pružateljima metapodataka i kontrolom uređaja bez ponovnog kompajliranja binarne datoteke.
Samostalno hostiranje Songlofta čuva vašu glazbenu kolekciju, povijest slušanja i JWT-autentificirane sesije u potpunosti na vašem VPS-u — bez telemetrije, bez analitike trećih strana i bez rotirajućeg komercijalnog kataloga koji odlučuje što ostaje dostupno. Binarna datoteka bez CGO-a udobno radi na hardveru niske snage, istovremeno obrađujući transkodiranje u hodu i sesije s više uređaja.
Songloft ključne značajke
Subsonic API podrška
Povežite bilo koji mobilni ili stolni klijent kompatibilan sa Subsonicom i streamajte svoju biblioteku bez da ste vezani za jednu službenu aplikaciju.
JS plugin sandbox
Dodaci temeljeni na QuickJS-u s modelom dopuštenja i brzim ponovnim učitavanjem omogućuju vam dodavanje prilagođenih audio izvora, pružatelja metapodataka i integracija uređaja.
Skeniranje lokalne knjižnice
Automatsko skeniranje mapa izvlači oznake i omote albuma iz MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A datoteka tako da vaša biblioteka ostaje ažurna dok dodajete pjesme.
Ugrađeni web reproduktor
Potpuno web sučelje dolazi s potpunom slikom, dajući vam reproduktor temeljen na pregledniku odmah spreman za korištenje bez implementacije zasebnog klijenta.
JWT autentifikacija
Dvostruka JWT autentifikacija s odvojenim pristupnim i osvježavajućim tokenima podržava sesije na više uređaja i opoziv po uređaju.
REST API sa Swaggerom
Dokumentirani REST API s ugrađenim Swagger UI-jem olakšava integraciju Songlofta s prilagođenim klijentima, automatizacijama i nadzornim pločama.
Zašto pokrenuti Songloft na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.