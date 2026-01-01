Songloft je lagani osobni glazbeni poslužitelj napisan u Go-u koji skenira vašu lokalnu biblioteku, izvlači omote albuma i metapodatke iz MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A datoteka te sve struji putem ugrađenog web sučelja ili bilo kojeg Subsonic-kompatibilnog klijenta. QuickJS plugin sandbox proširuje poslužitelj prilagođenim audio izvorima, pružateljima metapodataka i kontrolom uređaja bez ponovnog kompajliranja binarne datoteke.

Samostalno hostiranje Songlofta čuva vašu glazbenu kolekciju, povijest slušanja i JWT-autentificirane sesije u potpunosti na vašem VPS-u — bez telemetrije, bez analitike trećih strana i bez rotirajućeg komercijalnog kataloga koji odlučuje što ostaje dostupno. Binarna datoteka bez CGO-a udobno radi na hardveru niske snage, istovremeno obrađujući transkodiranje u hodu i sesije s više uređaja.