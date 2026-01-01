ChiefOnboarding je besplatna platforma otvorenog koda za uvođenje zaposlenika koja pomaže HR timovima i menadžerima automatizirati cijeli proces uvođenja — od popisa za provjeru prije uvođenja do dodjele računa i zadataka. Novi zaposlenici mogu dovršiti svoje uvođenje putem web portala ili izravno putem Slack bota, čineći proces prirodnim bez obzira na to gdje rade.

Samostalno hostiranje ChiefOnboardinga na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke zaposlenika u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Podržava više jezika i vremenskih zona, čineći ga praktičnim za distribuirane i međunarodne timove.