Postavite ChiefOnboarding instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za uvođenje zaposlenika koja automatizira HR procese i Slack integracije za nove zaposlenike.
Odaberite VPS plan za ChiefOnboarding
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ChiefOnboarding
ChiefOnboarding je besplatna platforma otvorenog koda za uvođenje zaposlenika koja pomaže HR timovima i menadžerima automatizirati cijeli proces uvođenja — od popisa za provjeru prije uvođenja do dodjele računa i zadataka. Novi zaposlenici mogu dovršiti svoje uvođenje putem web portala ili izravno putem Slack bota, čineći proces prirodnim bez obzira na to gdje rade.
Samostalno hostiranje ChiefOnboardinga na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke zaposlenika u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Podržava više jezika i vremenskih zona, čineći ga praktičnim za distribuirane i međunarodne timove.
ChiefOnboarding ključne značajke
Automatizirani radni tokovi
Automatski pokrenite zadatke, podsjetnike i dodjelu računa na temelju prekretnica pri uvođenju i prilagodljivih vremenskih okvira.
Integracija Slack bota
Novi zaposlenici mogu izvršavati zadatke i pristupati resursima izravno unutar Slacka bez prebacivanja na zasebni web portal.
Pred-ukrcajni slijedovi
Započnite proces uvođenja u posao prije prvog dana s automatiziranim kontrolnim listama za pripremu prije dolaska i komunikacijama dobrodošlice.
Višejezična podrška
Podržite distribuirane i međunarodne timove uz ugrađenu podršku za više jezika i zakazivanje prilagođeno vremenskim zonama.
Praćenje zadataka i resursa
Dodijelite zadatke, dijelite dokumente i pratite dovršetak kroz cijeli proces uvođenja s jedne nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti ChiefOnboarding na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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