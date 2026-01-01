Postavite OwnTracks Recorder u instalaciji jednim klikom.
Samostalno hostiran backend koji pohranjuje i vizualizira podatke o lokaciji objavljene putem mobilnih aplikacija OwnTracks putem MQTT-a.
Odaberite VPS plan za OwnTracks Recorder
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder je službeni pozadinski sustav za OwnTracks iOS i Android aplikacije, pružajući vam potpuno samostalno hostiranu alternativu komercijalnim uslugama dijeljenja lokacije. Recorder se pretplaćuje na vaš privatni MQTT broker, prima objave lokacija s vaših telefona i pohranjuje svaku točku kao obične datoteke na disku bez potrebe za vanjskom bazom podataka.
Ugrađeni HTTP poslužitelj izlaže REST API, live WebSocket stream i gotove prikaze za zadnje pozicije, dnevne rute i GeoJSON karte. Ovaj predložak objedinjuje Recorder s Eclipse Mosquitto brokerom koji ima omogućenu autentifikaciju lozinkom odmah po instalaciji, tako da možete usmjeriti svoje OwnTracks aplikacije na svoj VPS i početi prikupljati povijest lokacija bez slanja podataka o vašem kretanju trećoj strani.
OwnTracks Recorder ključne značajke
Backend privatne lokacije
Pohranjuje svaku objavu pozicije s vaših OwnTracks aplikacija na vašem vlastitom poslužitelju, bez uključenosti oblaka treće strane.
Ugrađeni MQTT broker
Uključeni Eclipse Mosquitto s autentifikacijom lozinkom spreman je za povezivanje telefona s bilo kojeg mjesta na internetu.
Karta uživo i staze
Web sučelje prikazuje zadnje pozicije, dnevne rute i kartu uživo koja se ažurira putem WebSocket-a kako pristižu nove lokacije.
REST i WebSocket API
Pretražujte pohranjene lokacije kao JSON, GeoJSON ili CSV putem dokumentiranog REST API-ja, ili streamajte ažuriranja putem WebSocket-a.
Pohrana običnih datoteka
Nema SQL baze podataka za rad — točke se zapisuju kao ravne datoteke koje je trivijalno sigurnosno kopirati, pregledati i arhivirati.
Lua kuke i ocat
Proširite ingestiju s Lua hookovima i povijest upita iz naredbenog retka koristeći priloženi uslužni program ocat.
Zašto pokrenuti OwnTracks Recorder na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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