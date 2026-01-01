OwnTracks Recorder je službeni pozadinski sustav za OwnTracks iOS i Android aplikacije, pružajući vam potpuno samostalno hostiranu alternativu komercijalnim uslugama dijeljenja lokacije. Recorder se pretplaćuje na vaš privatni MQTT broker, prima objave lokacija s vaših telefona i pohranjuje svaku točku kao obične datoteke na disku bez potrebe za vanjskom bazom podataka.

Ugrađeni HTTP poslužitelj izlaže REST API, live WebSocket stream i gotove prikaze za zadnje pozicije, dnevne rute i GeoJSON karte. Ovaj predložak objedinjuje Recorder s Eclipse Mosquitto brokerom koji ima omogućenu autentifikaciju lozinkom odmah po instalaciji, tako da možete usmjeriti svoje OwnTracks aplikacije na svoj VPS i početi prikupljati povijest lokacija bez slanja podataka o vašem kretanju trećoj strani.