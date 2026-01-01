Quasarr je lagana Python usluga koja se pretvara da je i Newznab indeksator i SABnzbd klijent za preuzimanje, a zatim prosljeđuje svako preuzimanje u JDownloader 2 putem svog My JDownloader cloud API-ja. Rezultat je besprijekoran most koji omogućuje Radarr-u, Sonarr-u, Lidarr-u, Prowlarr-u i Magazarr-u pretraživanje i preuzimanje s one-click hostera bez ikakvog dodirivanja pravog Useneta ili BitTorrenta.

Samostalno hostanje Quasarra na VPS-u održava most online 24 sata dnevno, uz JDownloader, i uključuje ugrađeni tijek dešifriranja CAPTCHA-e za zaštićene veze. Aktivni GitHub sponzori mogu uključiti SponsorsHelper za automatsko rješavanje CAPTCHA-a.