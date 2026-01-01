Postavite Quasarr jednim klikom.
JDownloader most koji izlaže Newznab indeksor i SABnzbd klijent za preuzimanje za cijeli Arr medijski sustav.
Odaberite VPS plan za Quasarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Quasarr
Quasarr je lagana Python usluga koja se pretvara da je i Newznab indeksator i SABnzbd klijent za preuzimanje, a zatim prosljeđuje svako preuzimanje u JDownloader 2 putem svog My JDownloader cloud API-ja. Rezultat je besprijekoran most koji omogućuje Radarr-u, Sonarr-u, Lidarr-u, Prowlarr-u i Magazarr-u pretraživanje i preuzimanje s one-click hostera bez ikakvog dodirivanja pravog Useneta ili BitTorrenta.
Samostalno hostanje Quasarra na VPS-u održava most online 24 sata dnevno, uz JDownloader, i uključuje ugrađeni tijek dešifriranja CAPTCHA-e za zaštićene veze. Aktivni GitHub sponzori mogu uključiti SponsorsHelper za automatsko rješavanje CAPTCHA-a.
Quasarr ključne značajke
JDownloader most
Prosljeđuje svako preuzimanje iz Radarra, Sonarra, Lidarra i Magazarra izravno u JDownloader 2 putem My JDownloader cloud API-ja.
Newznab indekser
Quasarr nudi Newznab-kompatibilnu krajnju točku za pretraživanje kako bi Arr sustav mogao pronaći izdanja na podržanim hosterima s jednim klikom koristeći IMDb ID-ove ili tekstualne upite.
SABnzbd emulacija klijenta
Djeluje kao SABnzbd klijent za preuzimanje tako da Radarr, Sonarr i Lidarr mogu stavljati u red čekanja, nadzirati i uvoziti dovršena preuzimanja bez ikakvih promjena u njihovom radnom tijeku.
Dekripcija CAPTCHA-e
Ugrađena dekripcija poveznica podržava izdanja zaštićena CAPTCHA-om, s opcionalnim Tampermonkey skriptama i integracijom SponsorsHelpera za automatsko rješavanje.
Kontrola kategorije i zrcaljenja
Popisi dopuštenih po kategorijama za nazive hostova i zrcala za preuzimanje održavaju vašu biblioteku na izvorima kojima vjerujete bez mijenjanja konfiguracije Arr-a.
Obavijesti i autentifikacija
Neobavezne Discord i Telegram obavijesti plus autentifikacija temeljena na obrascima ili HTTP Basic autentifikacija štite web sučelje i drže vas u tijeku.
Zašto pokrenuti Quasarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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