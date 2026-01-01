Postavite Glance instalacijom jednim klikom.
Lagana, samostalno ugošćena nadzorna ploča koja na jednom mjestu objedinjuje RSS feedove, vremensku prognozu, statistike poslužitelja i još mnogo toga.
Odaberite VPS plan za Glance
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Glance
Glance je nadzorna ploča temeljena na Go-u, samostalno hostirana, koja centralizira vaše važne informacijske tokove na jednu, prilagodljivu stranicu. Podržava široku kolekciju widgeta — RSS feedove, vremenske prognoze, Hacker News, Reddit, YouTube kanale, statistike poslužitelja, status Docker spremnika i još mnogo toga — sve se ažurira u stvarnom vremenu s minimalnim otiskom resursa.
Hostiranje Glancea na vašem VPS-u čuva vaše osobne podatkovne tokove privatnima i omogućuje integraciju s internim API-jima i uslugama koje nisu dostupne alternativama hostiranima u oblaku. Zadana konfiguracija automatski se stvara pri prvom pokretanju tako da možete pristupiti funkcionalnoj nadzornoj ploči odmah nakon implementacije.
Glance ključne značajke
Objedinjena agregacija feedova
Dohvatite RSS feedove, Reddit objave, Hacker News i ažuriranja društvenih medija u jedan pregled nadzorne ploče s mogućnošću pomicanja.
Nadzor servera i kontejnera
Pratite status Docker spremnika i metrike poslužitelja uz vaše izvore sadržaja bez prebacivanja alata.
Opsežna biblioteka widgeta
Kalendar, vrijeme, tržišni podaci, YouTube kanali i Twitch prijenosi dostupni su kao konfigurabilni widgeti.
Lagana Go binarna datoteka
Izgrađen u Go-u za minimalnu potrošnju memorije i CPU-a, Glance radi bez problema uz druge usluge na dijeljenom VPS-u.
Prilagođene API integracije
Povežite interne API-je i vlasničke izvore podataka za prikaz privatnih metrika kojima hostirane nadzorne ploče ne mogu pristupiti.
Zašto pokrenuti Glance na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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