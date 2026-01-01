Glance je nadzorna ploča temeljena na Go-u, samostalno hostirana, koja centralizira vaše važne informacijske tokove na jednu, prilagodljivu stranicu. Podržava široku kolekciju widgeta — RSS feedove, vremenske prognoze, Hacker News, Reddit, YouTube kanale, statistike poslužitelja, status Docker spremnika i još mnogo toga — sve se ažurira u stvarnom vremenu s minimalnim otiskom resursa.

Hostiranje Glancea na vašem VPS-u čuva vaše osobne podatkovne tokove privatnima i omogućuje integraciju s internim API-jima i uslugama koje nisu dostupne alternativama hostiranima u oblaku. Zadana konfiguracija automatski se stvara pri prvom pokretanju tako da možete pristupiti funkcionalnoj nadzornoj ploči odmah nakon implementacije.