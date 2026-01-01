Postavite Plex instalacijom jednim klikom.
Najpopularniji samostalno hostirani medijski poslužitelj na svijetu za streamanje filmova, TV serija, glazbe i fotografija na bilo koji uređaj.
Odaberite VPS plan za Plex
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plex
Plex pretvara vašu osobnu medijsku kolekciju u uglađenu uslugu streaminga koja konkurira Netflixu ili Spotifyju. Automatski dohvaća naslovnice, opise, detalje o glumcima i ocjene za vaše filmove, TV emisije i glazbu — pretvarajući sirove datoteke u prekrasno organiziranu biblioteku dostupnu s bilo kojeg uređaja ili lokacije.
Samostalno hostiranje Plexa na vlastitom VPS-u pruža vam 24/7 dostupnost bez ovisnosti o dostupnosti kućnog interneta, namjenski CPU za glatko transkodiranje više istovremenih streamova i propusnost prijenosa poslovne razine tako da daljinski pristup nikada ne zastajkuje — čak i za 4K sadržaj.
Plex ključne značajke
Univerzalna podrška za uređaje
Nativne aplikacije za iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, pametne televizore, igraće konzole i web preglednike osiguravaju da je vaša biblioteka dostupna sa svakog zaslona koji posjedujete.
Automatski metapodaci
Plex automatski dohvaća naslovnice postera, ocjene, informacije o glumačkoj postavi i opise s TMDb-a, TVDb-a i MusicBrainz-a, pretvarajući sirove datoteke u profesionalno katalogiziranu kolekciju.
Hardver transkodiranje
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC i AMD AMF ubrzanje pretvaraju video u stvarnom vremenu tako da bilo koji uređaj može reproducirati bilo koji format bez međuspremnika ili gubitka kvalitete.
TV uživo & DVR
Povežite Plex s kompatibilnim tunerom za snimanje zemaljskih emitiranja, stvarajući osobni DVR koji zamjenjuje kabelsku televiziju besplatnim lokalnim kanalima i gledanjem s vremenskim odmakom.
Upravljani korisnički računi
Izradite zasebne profile za svakog člana obitelji s individualnom poviješću gledanja, roditeljskim nadzorom i filtrima ocjene sadržaja — svime se upravlja s jedne administratorske ploče.
Zašto pokrenuti Plex na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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