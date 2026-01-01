Plex pretvara vašu osobnu medijsku kolekciju u uglađenu uslugu streaminga koja konkurira Netflixu ili Spotifyju. Automatski dohvaća naslovnice, opise, detalje o glumcima i ocjene za vaše filmove, TV emisije i glazbu — pretvarajući sirove datoteke u prekrasno organiziranu biblioteku dostupnu s bilo kojeg uređaja ili lokacije.

Samostalno hostiranje Plexa na vlastitom VPS-u pruža vam 24/7 dostupnost bez ovisnosti o dostupnosti kućnog interneta, namjenski CPU za glatko transkodiranje više istovremenih streamova i propusnost prijenosa poslovne razine tako da daljinski pristup nikada ne zastajkuje — čak i za 4K sadržaj.