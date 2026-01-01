Postavite Vault u jednom kliku.
Platforma za upravljanje tajnama koja je industrijski standard za sigurno pohranjivanje, pristupanje i rotiranje osjetljivih vjerodajnica i certifikata.
Odaberite VPS plan za Vault
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vault
HashiCorp Vault je platforma za upravljanje tajnama temeljena na identitetu koja centralizira kontrolu nad osjetljivim podacima — API ključevima, lozinkama baza podataka, certifikatima i tokenima — diljem vaše cjelokupne infrastrukture. Umjesto raspršivanja vjerodajnica po konfiguracijskim datotekama i varijablama okoline, Vault pruža jedinstveni pouzdani izvor s potpunim revizijskim zapisnikom svakog događaja pristupa.
Vault podržava dinamičke tajne generirane na zahtjev i automatski opozvane nakon upotrebe, dramatično smanjujući izloženost zbog procurjelih ili dugotrajnih vjerodajnica. Samostalno hostiranje Vaulta na VPS-u drži vašu infrastrukturu tajni u potpunosti pod vašom kontrolom — nijedan pružatelj usluga u oblaku nema pristup vašim ključevima, revizijskim tragovima ili aplikacijama koje štite.
Vault ključne značajke
Dinamičke tajne
Generirajte kratkotrajne vjerodajnice za baze podataka i usluge u oblaku na zahtjev — automatski opozvane nakon konfigurabilnog TTL-a, eliminirajući rizik od dugotrajnih procurjelih tajni.
Enkripcija kao usluga
Šifrirajte i dešifrirajte podatke aplikacije putem Vault API-ja bez izravnog upravljanja kriptografskim ključevima, čuvajući osjetljive podatke zaštićenima bez promjena u vašem sloju za pohranu.
Potpuno evidentiranje revizije
Svako čitanje, pisanje i brisanje tajne bilježi se s potpunim detaljima identiteta i vremenske oznake, pružajući nepromjenjiv trag za revizije usklađenosti i istrage incidenata.
Višestruke metode autentifikacije
Autentificirajte se putem tokena, AppRolea, GitHuba, AWS IAM-a ili Kubernetes servisnih računa, integrirajući Vault u vaše postojeće identitetne i implementacijske cjevovode.
Zakup tajni i TTL-ovi
Tajne se izdaju s vrijednostima životnog vijeka i mogu se programski obnoviti ili opozvati, dajući vam detaljnu kontrolu životnog ciklusa nad svakom vjerodajnicom kojom upravlja Vault.
Zašto pokrenuti Vault na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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