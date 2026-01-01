HashiCorp Vault je platforma za upravljanje tajnama temeljena na identitetu koja centralizira kontrolu nad osjetljivim podacima — API ključevima, lozinkama baza podataka, certifikatima i tokenima — diljem vaše cjelokupne infrastrukture. Umjesto raspršivanja vjerodajnica po konfiguracijskim datotekama i varijablama okoline, Vault pruža jedinstveni pouzdani izvor s potpunim revizijskim zapisnikom svakog događaja pristupa.

Vault podržava dinamičke tajne generirane na zahtjev i automatski opozvane nakon upotrebe, dramatično smanjujući izloženost zbog procurjelih ili dugotrajnih vjerodajnica. Samostalno hostiranje Vaulta na VPS-u drži vašu infrastrukturu tajni u potpunosti pod vašom kontrolom — nijedan pružatelj usluga u oblaku nema pristup vašim ključevima, revizijskim tragovima ili aplikacijama koje štite.