Postavite Docker Registry jednim klikom.
Službeni privatni registar za pohranu, distribuciju i upravljanje vašim Docker kontejnerskim slikama.
Odaberite VPS plan za Docker Registry
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Docker Registry
Docker Registry je službeni, otvoreni sustav za pohranu i distribuciju Docker slika. Pokretanje vlastitog registra daje vašem timu privatno, visokoučinkovito spremište za slike spremnika — čuvajući vlasnički aplikacijski kod podalje od javnih čvorišta, istovremeno osiguravajući brzo i pouzdano povlačenje slika za vaše CI/CD cjevovode i implementacije u produkciji.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da podaci o slikama nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, što pojednostavljuje usklađenost s politikama upravljanja podacima i uklanja ovisnost o vanjskim uslugama. Vi kontrolirate pristup, politike zadržavanja i kapacitet pohrane — bez naknada po slici ili ograničenja propusnosti koje nameću pružatelji hostiranih registara.
Docker Registry ključne značajke
Privatna pohrana slika
Pohranite vlasničke slike spremnika sigurno na vlastitoj infrastrukturi, držeći osjetljivi kod podalje od javnih registara.
CI/CD integracija
Standardni Docker API za push i pull osigurava kompatibilnost sa svakim alatom za izradu, cjevovodom i platformom za orkestraciju.
Webhook podrška
Automatski pokrenite nizvodne korake cjevovoda kad god se nova slika gurne u registar.
Trajna predmemorija sloja
Dijeljena pohrana slojeva među slikama dramatično smanjuje upotrebu diska i ubrzava distribuciju slika unutar vašeg tima.
Zašto pokrenuti Docker Registry na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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