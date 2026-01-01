Docker Registry je službeni, otvoreni sustav za pohranu i distribuciju Docker slika. Pokretanje vlastitog registra daje vašem timu privatno, visokoučinkovito spremište za slike spremnika — čuvajući vlasnički aplikacijski kod podalje od javnih čvorišta, istovremeno osiguravajući brzo i pouzdano povlačenje slika za vaše CI/CD cjevovode i implementacije u produkciji.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u znači da podaci o slikama nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, što pojednostavljuje usklađenost s politikama upravljanja podacima i uklanja ovisnost o vanjskim uslugama. Vi kontrolirate pristup, politike zadržavanja i kapacitet pohrane — bez naknada po slici ili ograničenja propusnosti koje nameću pružatelji hostiranih registara.