Postavite Bionic GPT uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana lokalna ChatGPT alternativa s timskim chatom, pomoćnicima pokretanim RAG-om i kontrolom pristupa temeljena na ulogama za poduzeća.
Odaberite VPS plan za Bionic GPT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bionic GPT
Bionic GPT je otvoreni izvorni kod, on-premise zamjena za ChatGPT, dizajniran za organizacije koje trebaju generativnu umjetnu inteligenciju dok podatke drže strogo povjerljivima. Izgrađen oko jezgre Rust visokih performansi, spaja poznato sučelje u stilu ChatGPT-a s poslovnim značajkama kao što su timski radni prostori, kontrola pristupa temeljena na ulogama, revizijski tragovi i agentne cjevovode za generiranje s poboljšanim dohvaćanjem (RAG) za bilo koji format dokumenta.
Samostalno hostiranje Bionic GPT-a na vašem VPS-u čuva upite, povijest razgovora, ugradnje i učitane dokumente unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po korisniku ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Platforma se povezuje s bilo kojim modelom kompatibilnim s OpenAI-jem — lokalnim Ollama instancama ili udaljenim pružateljima — i uključuje PostgreSQL s pgvectorom za semantičko pretraživanje plus namjenski RAG mehanizam za unos dokumenata i generiranje ugradnji.
Bionic GPT ključne značajke
Poznato iskustvo chata
Uglađeno sučelje u stilu ChatGPT-a s poviješću razgovora i potpunim temama omogućuje timovima da usvoje alat bez dodatne obuke, dok brzo Rust korisničko sučelje osigurava brze interakcije.
Agentni RAG asistenti
Izgradite asistente temeljene na vašim vlastitim dokumentima — PDF, HTML, CSV, PPTX i više — s dijeljenjem bez koda, ugradnjama i sistemskim upitima konfiguriranima putem web sučelja.
Timovi i RBAC
Organizirajte korisnike u izolirane timske radne prostore, upravljajte pristupom značajkama putem uloga iz vašeg SSO-a i nametnite ograničenja korištenja tokena po ulozi kako biste pravedno dijelili kapacitet modela.
Donesite bilo koji LLM
Povežite se s lokalnim modelima putem Ollame ili udaljenim pružateljima koristeći API-je kompatibilne s OpenAI-jem, i omogućite korisnicima da se prebacuju između modela bez napuštanja razgovora.
Privatnost ugrađena u dizajn
Dokumenti, ugradnje i povijest chata ostaju unutar vašeg VPS-a, uz sigurnost na razini retka Postgresa i minimalne, od nule izgrađene spremnike koji pružaju dubinsku obranu.
Zašto pokrenuti Bionic GPT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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