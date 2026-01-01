Bionic GPT je otvoreni izvorni kod, on-premise zamjena za ChatGPT, dizajniran za organizacije koje trebaju generativnu umjetnu inteligenciju dok podatke drže strogo povjerljivima. Izgrađen oko jezgre Rust visokih performansi, spaja poznato sučelje u stilu ChatGPT-a s poslovnim značajkama kao što su timski radni prostori, kontrola pristupa temeljena na ulogama, revizijski tragovi i agentne cjevovode za generiranje s poboljšanim dohvaćanjem (RAG) za bilo koji format dokumenta.

Samostalno hostiranje Bionic GPT-a na vašem VPS-u čuva upite, povijest razgovora, ugradnje i učitane dokumente unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po korisniku ili dijeljenja podataka s trećim stranama. Platforma se povezuje s bilo kojim modelom kompatibilnim s OpenAI-jem — lokalnim Ollama instancama ili udaljenim pružateljima — i uključuje PostgreSQL s pgvectorom za semantičko pretraživanje plus namjenski RAG mehanizam za unos dokumenata i generiranje ugradnji.