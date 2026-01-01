Postavite LibreNMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Sustav za nadzor mreže vođen zajednicom, s automatskim otkrivanjem i dubokom podrškom za SNMP za tisuće modela uređaja.
Odaberite VPS plan za LibreNMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibreNMS
LibreNMS je potpuno opremljen sustav za nadzor mreže, licenciran pod GPL-om, koji automatski otkriva vašu cjelokupnu infrastrukturu putem SNMP-a, CDP-a, LLDP-a, OSPF-a, BGP-a i ARP-a. Podržava tisuće modela uređaja tvrtki Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet i mnogih drugih odmah po instalaciji, pružajući vam grafikone prometa po portu, upozorenja i mapiranje topologije bez naknada za licenciranje po uređaju.
Samostalno hostiranje LibreNMS-a na vašem VPS-u čuva osjetljivu telemetriju infrastrukture na hardveru koji vi kontrolirate, bez otiska agenta na nadziranim uređajima. Ova implementacija objedinjuje LibreNMS s MariaDB-om, Redisom i namjenskim spremnikom za poller dispečer, tako da anketiranje i upozoravanje pouzdano rade uz web sučelje.
LibreNMS ključne značajke
SNMP automatsko otkrivanje
Automatski otkrijte uređaje i njihova sučelja putem SNMP-a, CDP-a, LLDP-a, OSPF-a, BGP-a i ARP-a bez ručnog inventariziranja.
Široka podrška za uređaje
Dolazi s podrškom za tisuće modela mrežnih, poslužiteljskih i IoT uređaja tvrtki Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet i mnogih drugih.
Upozorenja i obavijesti
Definirajte pravila s predlošcima upozorenja i dostavite ih putem e-pošte, Slacka, Discorda, Microsoft Teamsa, PagerDutyja, web-kukica i 80+ transporta.
Naplata i propusnost
Pratite promet po portu s izvješćima o naplati 95. percentila za sklopove i korisnička sučelja, idealno za ISP-ove i pružatelje upravljanih usluga.
API i integracije
Potpuni REST API i prvoklasne integracije s Grafanom, Oxidizedom, NetBoxom, Rancidom, sa smokepingom i kartama temeljenim na OpenStreetMapu.
Distribuirano prozivanje
Dispečerska usluga skalira anketiranje preko više radnih spremnika, održavajući velike mreže responzivnima bez propuštenih intervala.
Zašto pokrenuti LibreNMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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