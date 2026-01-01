LibreNMS je potpuno opremljen sustav za nadzor mreže, licenciran pod GPL-om, koji automatski otkriva vašu cjelokupnu infrastrukturu putem SNMP-a, CDP-a, LLDP-a, OSPF-a, BGP-a i ARP-a. Podržava tisuće modela uređaja tvrtki Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet i mnogih drugih odmah po instalaciji, pružajući vam grafikone prometa po portu, upozorenja i mapiranje topologije bez naknada za licenciranje po uređaju.

Samostalno hostiranje LibreNMS-a na vašem VPS-u čuva osjetljivu telemetriju infrastrukture na hardveru koji vi kontrolirate, bez otiska agenta na nadziranim uređajima. Ova implementacija objedinjuje LibreNMS s MariaDB-om, Redisom i namjenskim spremnikom za poller dispečer, tako da anketiranje i upozoravanje pouzdano rade uz web sučelje.