Do 69% popusta za LibreNMS

Postavite LibreNMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Sustav za nadzor mreže vođen zajednicom, s automatskim otkrivanjem i dubokom podrškom za SNMP za tisuće modela uređaja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite LibreNMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za LibreNMS

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz LibreNMS

LibreNMS je potpuno opremljen sustav za nadzor mreže, licenciran pod GPL-om, koji automatski otkriva vašu cjelokupnu infrastrukturu putem SNMP-a, CDP-a, LLDP-a, OSPF-a, BGP-a i ARP-a. Podržava tisuće modela uređaja tvrtki Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet i mnogih drugih odmah po instalaciji, pružajući vam grafikone prometa po portu, upozorenja i mapiranje topologije bez naknada za licenciranje po uređaju.

Samostalno hostiranje LibreNMS-a na vašem VPS-u čuva osjetljivu telemetriju infrastrukture na hardveru koji vi kontrolirate, bez otiska agenta na nadziranim uređajima. Ova implementacija objedinjuje LibreNMS s MariaDB-om, Redisom i namjenskim spremnikom za poller dispečer, tako da anketiranje i upozoravanje pouzdano rade uz web sučelje.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

LibreNMS ključne značajke

SNMP automatsko otkrivanje

Automatski otkrijte uređaje i njihova sučelja putem SNMP-a, CDP-a, LLDP-a, OSPF-a, BGP-a i ARP-a bez ručnog inventariziranja.

Široka podrška za uređaje

Dolazi s podrškom za tisuće modela mrežnih, poslužiteljskih i IoT uređaja tvrtki Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet i mnogih drugih.

Upozorenja i obavijesti

Definirajte pravila s predlošcima upozorenja i dostavite ih putem e-pošte, Slacka, Discorda, Microsoft Teamsa, PagerDutyja, web-kukica i 80+ transporta.

Naplata i propusnost

Pratite promet po portu s izvješćima o naplati 95. percentila za sklopove i korisnička sučelja, idealno za ISP-ove i pružatelje upravljanih usluga.

API i integracije

Potpuni REST API i prvoklasne integracije s Grafanom, Oxidizedom, NetBoxom, Rancidom, sa smokepingom i kartama temeljenim na OpenStreetMapu.

Distribuirano prozivanje

Dispečerska usluga skalira anketiranje preko više radnih spremnika, održavajući velike mreže responzivnima bez propuštenih intervala.

Zašto pokrenuti LibreNMS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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