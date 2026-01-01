Postavite Collabora Online jednim klikom.
Samostalno hostani online uredski paket temeljen na LibreOfficeu koji timovima omogućuje zajedničko uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija u pregledniku.
Odaberite VPS plan za Collabora Online
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Collabora Online
Collabora Online je samostalno hostiran online uredski paket temeljen na LibreOffice tehnologiji koji se u potpunosti pokreće u pregledniku. Timovi otvaraju Word, Excel i PowerPoint dokumente izravno iz aplikacije za pohranu datoteka kao što su Nextcloud, Seafile ili Pydio Cells i zajednički ih uređuju u stvarnom vremenu s pokazivačima uživo, komentarima, praćenjem promjena i trenutnim pregledima — nije potreban desktop klijent, Microsoft 365 niti Google Workspace.
Samostalno hostiranje Collabora na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki dokument, proračunsku tablicu i prezentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uparite ga s jednom od aplikacija za pohranu datoteka iz ovog kataloga kako biste svom timu pružili potpunu zamjenu na vlastitoj infrastrukturi za uredske pakete u oblaku, s potpunom kompatibilnošću formata datoteka i bez naknada po korisniku.
Collabora Online ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika istovremeno uređuje istu Word, Excel ili PowerPoint datoteku uz pokazivače uživo, komentare i trenutnu sinkronizaciju promjena.
Kompatibilnost s programom Microsoft Office
Otvarajte i spremajte .docx, .xlsx i .pptx datoteke bez gubitka konverzije zahvaljujući izvornom renderiranju LibreOfficea OOXML formata.
Integrira se s pohranom datoteka
Povezuje se s Nextcloudom, Seafileom, Pydio Cellsom i drugim poslužiteljima datoteka koji podržavaju WOPI, bez ikakvih promjena koda u glavnoj aplikaciji.
Praćenje promjena i komentari
Pregledajte dokumente s načinom praćenja promjena, ugrađenim komentarima, prijedlozima i poviješću verzija poznatim iz stolnih uredskih paketa.
Prilagođen mobitelima i tabletima
Sučelje uređivača optimizirano za dodir radi na telefonima, tabletima i Chromebookovima tako da suradnici mogu uređivati s bilo kojeg uređaja.
Zašto pokrenuti Collabora Online na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.