Collabora Online je samostalno hostiran online uredski paket temeljen na LibreOffice tehnologiji koji se u potpunosti pokreće u pregledniku. Timovi otvaraju Word, Excel i PowerPoint dokumente izravno iz aplikacije za pohranu datoteka kao što su Nextcloud, Seafile ili Pydio Cells i zajednički ih uređuju u stvarnom vremenu s pokazivačima uživo, komentarima, praćenjem promjena i trenutnim pregledima — nije potreban desktop klijent, Microsoft 365 niti Google Workspace.

Samostalno hostiranje Collabora na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki dokument, proračunsku tablicu i prezentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uparite ga s jednom od aplikacija za pohranu datoteka iz ovog kataloga kako biste svom timu pružili potpunu zamjenu na vlastitoj infrastrukturi za uredske pakete u oblaku, s potpunom kompatibilnošću formata datoteka i bez naknada po korisniku.