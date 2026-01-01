Do 69% popusta za Collabora Online

Postavite Collabora Online jednim klikom.

Samostalno hostani online uredski paket temeljen na LibreOfficeu koji timovima omogućuje zajedničko uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija u pregledniku.

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AI VPS
5,49  € /mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Collabora Online jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
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Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Collabora Online

Collabora Online je samostalno hostiran online uredski paket temeljen na LibreOffice tehnologiji koji se u potpunosti pokreće u pregledniku. Timovi otvaraju Word, Excel i PowerPoint dokumente izravno iz aplikacije za pohranu datoteka kao što su Nextcloud, Seafile ili Pydio Cells i zajednički ih uređuju u stvarnom vremenu s pokazivačima uživo, komentarima, praćenjem promjena i trenutnim pregledima — nije potreban desktop klijent, Microsoft 365 niti Google Workspace.

Samostalno hostiranje Collabora na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki dokument, proračunsku tablicu i prezentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uparite ga s jednom od aplikacija za pohranu datoteka iz ovog kataloga kako biste svom timu pružili potpunu zamjenu na vlastitoj infrastrukturi za uredske pakete u oblaku, s potpunom kompatibilnošću formata datoteka i bez naknada po korisniku.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Collabora Online ključne značajke

Suradnja u stvarnom vremenu

Više korisnika istovremeno uređuje istu Word, Excel ili PowerPoint datoteku uz pokazivače uživo, komentare i trenutnu sinkronizaciju promjena.

Kompatibilnost s programom Microsoft Office

Otvarajte i spremajte .docx, .xlsx i .pptx datoteke bez gubitka konverzije zahvaljujući izvornom renderiranju LibreOfficea OOXML formata.

Integrira se s pohranom datoteka

Povezuje se s Nextcloudom, Seafileom, Pydio Cellsom i drugim poslužiteljima datoteka koji podržavaju WOPI, bez ikakvih promjena koda u glavnoj aplikaciji.

Praćenje promjena i komentari

Pregledajte dokumente s načinom praćenja promjena, ugrađenim komentarima, prijedlozima i poviješću verzija poznatim iz stolnih uredskih paketa.

Prilagođen mobitelima i tabletima

Sučelje uređivača optimizirano za dodir radi na telefonima, tabletima i Chromebookovima tako da suradnici mogu uređivati s bilo kojeg uređaja.

Zašto pokrenuti Collabora Online na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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