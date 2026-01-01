Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
Odaberite VPS plan za Apache SkyWalking
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache SkyWalking
Apache SkyWalking je projekt član CNCF-a koji pruža cjelovitu vidljivost za cloud-native i distribuirane sustave. Prikuplja distribuirane tragove, metrike usluga, korelaciju logova i kontinuirano profiliranje putem eBPF-a — dajući inženjerskim timovima jedinstven pogled na cijeli njihov stack bez spajanja zasebnih alata. Ugrađene topološke karte i upozorenja olakšavaju prepoznavanje žarišnih točaka latencije, kvarova ovisnosti i anomalija prije nego što eskaliraju.
Ova implementacija uparuje SkyWalking OAP server s BanyanDB-om, SkyWalkingovim izvornim mehanizmom za pohranu vremenskih serija, eliminirajući potrebu za vanjskim Elasticsearchom ili drugom bazom podataka. Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašim telemetrijskim podacima — opterećenja tragova, metrike performansi usluga i rezultati profiliranja ostaju u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez cijene po rasponu.
Apache SkyWalking ključne značajke
Distribuirano praćenje
Bilježi potpune tragove zahtjeva preko mikrousluga s automatskim širenjem konteksta, otkrivajući ovisnosti usluga i raščlambe kašnjenja po operaciji.
eBPF profiliranje
Kontinuirano profiliranje CPU-a i memorije koristeći eBPF ispituje pokrenuti proces bez izmjena koda, precizno određujući žarišne točke u produkciji bez dodatnog opterećenja uzorkovanja.
Karte topologije usluga
Automatski generirani dijagrami topologije u stvarnom vremenu prikazuju odnose poziva, stope pogrešaka i propusnost između svake usluge u vašoj arhitekturi.
Log Correlation
Povezuje unose dnevnika s rasponom praćenja koji ih je proizveo tako da možete skočiti s neuspjelog zahtjeva izravno na relevantne retke dnevnika bez ručnog pretraživanja.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Zašto pokrenuti Apache SkyWalking na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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