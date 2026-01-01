Do 69% popusta za Apache SkyWalking

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Odaberite VPS plan za Apache SkyWalking

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache SkyWalking

Apache SkyWalking je projekt član CNCF-a koji pruža cjelovitu vidljivost za cloud-native i distribuirane sustave. Prikuplja distribuirane tragove, metrike usluga, korelaciju logova i kontinuirano profiliranje putem eBPF-a — dajući inženjerskim timovima jedinstven pogled na cijeli njihov stack bez spajanja zasebnih alata. Ugrađene topološke karte i upozorenja olakšavaju prepoznavanje žarišnih točaka latencije, kvarova ovisnosti i anomalija prije nego što eskaliraju.

Ova implementacija uparuje SkyWalking OAP server s BanyanDB-om, SkyWalkingovim izvornim mehanizmom za pohranu vremenskih serija, eliminirajući potrebu za vanjskim Elasticsearchom ili drugom bazom podataka. Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašim telemetrijskim podacima — opterećenja tragova, metrike performansi usluga i rezultati profiliranja ostaju u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez cijene po rasponu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache SkyWalking ključne značajke

Distribuirano praćenje

Bilježi potpune tragove zahtjeva preko mikrousluga s automatskim širenjem konteksta, otkrivajući ovisnosti usluga i raščlambe kašnjenja po operaciji.

eBPF profiliranje

Kontinuirano profiliranje CPU-a i memorije koristeći eBPF ispituje pokrenuti proces bez izmjena koda, precizno određujući žarišne točke u produkciji bez dodatnog opterećenja uzorkovanja.

Karte topologije usluga

Automatski generirani dijagrami topologije u stvarnom vremenu prikazuju odnose poziva, stope pogrešaka i propusnost između svake usluge u vašoj arhitekturi.

Log Correlation

Povezuje unose dnevnika s rasponom praćenja koji ih je proizveo tako da možete skočiti s neuspjelog zahtjeva izravno na relevantne retke dnevnika bez ručnog pretraživanja.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

Zašto pokrenuti Apache SkyWalking na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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