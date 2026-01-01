Apache SkyWalking je projekt član CNCF-a koji pruža cjelovitu vidljivost za cloud-native i distribuirane sustave. Prikuplja distribuirane tragove, metrike usluga, korelaciju logova i kontinuirano profiliranje putem eBPF-a — dajući inženjerskim timovima jedinstven pogled na cijeli njihov stack bez spajanja zasebnih alata. Ugrađene topološke karte i upozorenja olakšavaju prepoznavanje žarišnih točaka latencije, kvarova ovisnosti i anomalija prije nego što eskaliraju.

Ova implementacija uparuje SkyWalking OAP server s BanyanDB-om, SkyWalkingovim izvornim mehanizmom za pohranu vremenskih serija, eliminirajući potrebu za vanjskim Elasticsearchom ili drugom bazom podataka. Samostalno hostiranje vam daje potpunu kontrolu nad vašim telemetrijskim podacima — opterećenja tragova, metrike performansi usluga i rezultati profiliranja ostaju u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez cijene po rasponu.