Element je platforma za razmjenu poruka i suradnju otvorenog koda izgrađena na Matrix protokolu. Prema zadanim postavkama, pruža end-to-end šifriranu razmjenu poruka, glasovne i video pozive te dijeljenje datoteka, s mogućnošću povezivanja na bilo koji Matrix homeserver — uključujući samostalno hostirane Synapse instance ili javne servere poput matrix.org.

Samostalno hostiranje Elementa na vašem VPS-u drži vašu infrastrukturu za razmjenu poruka pod vašom kontrolom. Možete konfigurirati postavke federacije, provoditi sigurnosne politike, integrirati se s vlastitim Matrix homeserverom i osigurati da osjetljive poslovne komunikacije nikada ne prolaze kroz infrastrukturu oblaka trećih strana.