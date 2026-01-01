Postavite Element jednim klikom.
Siguran Matrix-bazirani klijent za razmjenu poruka s end-to-end enkripcijom za timove i zajednice koje posjeduju svoje podatke.
Odaberite VPS plan za Element
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Element
Element je platforma za razmjenu poruka i suradnju otvorenog koda izgrađena na Matrix protokolu. Prema zadanim postavkama, pruža end-to-end šifriranu razmjenu poruka, glasovne i video pozive te dijeljenje datoteka, s mogućnošću povezivanja na bilo koji Matrix homeserver — uključujući samostalno hostirane Synapse instance ili javne servere poput matrix.org.
Samostalno hostiranje Elementa na vašem VPS-u drži vašu infrastrukturu za razmjenu poruka pod vašom kontrolom. Možete konfigurirati postavke federacije, provoditi sigurnosne politike, integrirati se s vlastitim Matrix homeserverom i osigurati da osjetljive poslovne komunikacije nikada ne prolaze kroz infrastrukturu oblaka trećih strana.
Element ključne značajke
Enkripcija od kraja do kraja
Sve poruke su prema zadanim postavkama šifrirane koristeći Matrix Olm/Megolm protokol, osiguravajući da samo namijenjeni sudionici mogu čitati razgovore.
Otvorena matrica mreža
Povežite se s bilo kojim Matrix homeserverom i komunicirajte putem različitih klijenata kompatibilnih s Matrixom, omogućujući federaciju bez zaključavanja na platformu.
Međuplatformska sinkronizacija
Sinkronizirana povijest poruka na webu, desktopu, iOS-u i Androidu osigurava da su razgovori dostupni na svakom uređaju u stvarnom vremenu.
Glasovni i video pozivi
Ugrađeno šifrirano glasovno i video pozivanje s dijeljenjem zaslona podržava suradnju u stvarnom vremenu bez napuštanja sučelja za razmjenu poruka.
Mostne integracije
Mostovi povezuju Element sa Slackom, IRC-om, Telegramom i drugim platformama za razmjenu poruka, objedinjujući komunikaciju u jedno sučelje.
Zašto pokrenuti Element na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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