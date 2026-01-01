Postavite Piwigo jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Zrela platforma za foto galerije otvorenog koda sa stotinama dodataka, detaljnim kontrolama dijeljenja i radnim procesima za skupni uvoz za ozbiljne arhive.
Odaberite VPS plan za Piwigo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Piwigo
Piwigo je jedna od najdugovječnijih aplikacija za fotogalerije otvorenog koda, stvorena posebno za upravljanje velikim zbirkama fotografija. Za razliku od laganih skripti za galerije, Piwigo obrađuje arhive stotina tisuća fotografija s EXIF/IPTC indeksiranjem, višerazinskim hijerarhijama albuma, prilagodljivim veličinama sličica, detaljnim dopuštenjima po albumu i ekosustavom dodataka s preko 200 proširenja zajednice koja pokrivaju sve, od prepoznavanja lica do prilagođenih tema.
Samostalno hostiranje Piwiga na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i statistiku pregleda na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate nekom foto SaaS-u. PHP i MySQL stog je iznimno stabilan, radi na minimalnim resursima i proizvodi galerije koje su online već dva desetljeća — što Piwigo čini popularnim izborom za klubove, muzeje, fotografe i obitelji koje žele da njihova foto arhiva nadživi bilo kojeg specifičnog pružatelja usluga u oblaku.
Piwigo ključne značajke
Masivno skaliranje knjižnice
Dizajniran od prvog dana za rukovanje arhivama stotina tisuća fotografija s brzim pregledavanjem, pretraživanjem i paginacijom — ne samo galerijama za hobiste.
Višerazinski albumi
Organizirajte fotografije u ugniježđene albume i virtualne albume (jedna se fotografija može pojaviti na više mjesta) s dozvolama po albumu za detaljno dijeljenje.
Indeksiranje EXIF-a i IPTC-a
Automatsko izdvajanje metapodataka kamere, objektiva i IPTC-a omogućuje pretraživanje fotografija prema tijelu kamere, žarišnoj duljini, lokaciji ili bilo kojoj prilagođenoj oznaci.
200+ dodataka
Katalog proširenja aktivne zajednice pokriva prepoznavanje lica, vodene žigove, teme prezentacija, mobilne alate za prijenos, dijeljenje na društvenim mrežama i još mnogo toga.
Detaljno dijeljenje
Javni, privatni, lozinkom zaštićeni i grupno ograničeni pristup albumima s dozvolama za preuzimanje po fotografiji i uklanjanjem EXIF podataka za dijeljene albume.
Alati za skupni uvoz
Poslužiteljski i FTP/SFTP tijekovi rada sinkronizacije olakšavaju slanje tisuća fotografija odjednom umjesto pojedinačnog učitavanja klikom.
Zašto pokrenuti Piwigo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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