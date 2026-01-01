Do 69% popusta za Piwigo

Postavite Piwigo jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Zrela platforma za foto galerije otvorenog koda sa stotinama dodataka, detaljnim kontrolama dijeljenja i radnim procesima za skupni uvoz za ozbiljne arhive.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Piwigo jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Piwigo

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Piwigo

Piwigo je jedna od najdugovječnijih aplikacija za fotogalerije otvorenog koda, stvorena posebno za upravljanje velikim zbirkama fotografija. Za razliku od laganih skripti za galerije, Piwigo obrađuje arhive stotina tisuća fotografija s EXIF/IPTC indeksiranjem, višerazinskim hijerarhijama albuma, prilagodljivim veličinama sličica, detaljnim dopuštenjima po albumu i ekosustavom dodataka s preko 200 proširenja zajednice koja pokrivaju sve, od prepoznavanja lica do prilagođenih tema.

Samostalno hostiranje Piwiga na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i statistiku pregleda na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate nekom foto SaaS-u. PHP i MySQL stog je iznimno stabilan, radi na minimalnim resursima i proizvodi galerije koje su online već dva desetljeća — što Piwigo čini popularnim izborom za klubove, muzeje, fotografe i obitelji koje žele da njihova foto arhiva nadživi bilo kojeg specifičnog pružatelja usluga u oblaku.

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Što možete izgraditi uz {name}

Piwigo ključne značajke

Masivno skaliranje knjižnice

Dizajniran od prvog dana za rukovanje arhivama stotina tisuća fotografija s brzim pregledavanjem, pretraživanjem i paginacijom — ne samo galerijama za hobiste.

Višerazinski albumi

Organizirajte fotografije u ugniježđene albume i virtualne albume (jedna se fotografija može pojaviti na više mjesta) s dozvolama po albumu za detaljno dijeljenje.

Indeksiranje EXIF-a i IPTC-a

Automatsko izdvajanje metapodataka kamere, objektiva i IPTC-a omogućuje pretraživanje fotografija prema tijelu kamere, žarišnoj duljini, lokaciji ili bilo kojoj prilagođenoj oznaci.

200+ dodataka

Katalog proširenja aktivne zajednice pokriva prepoznavanje lica, vodene žigove, teme prezentacija, mobilne alate za prijenos, dijeljenje na društvenim mrežama i još mnogo toga.

Detaljno dijeljenje

Javni, privatni, lozinkom zaštićeni i grupno ograničeni pristup albumima s dozvolama za preuzimanje po fotografiji i uklanjanjem EXIF podataka za dijeljene albume.

Alati za skupni uvoz

Poslužiteljski i FTP/SFTP tijekovi rada sinkronizacije olakšavaju slanje tisuća fotografija odjednom umjesto pojedinačnog učitavanja klikom.

Zašto pokrenuti Piwigo na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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