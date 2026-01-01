Piwigo je jedna od najdugovječnijih aplikacija za fotogalerije otvorenog koda, stvorena posebno za upravljanje velikim zbirkama fotografija. Za razliku od laganih skripti za galerije, Piwigo obrađuje arhive stotina tisuća fotografija s EXIF/IPTC indeksiranjem, višerazinskim hijerarhijama albuma, prilagodljivim veličinama sličica, detaljnim dopuštenjima po albumu i ekosustavom dodataka s preko 200 proširenja zajednice koja pokrivaju sve, od prepoznavanja lica do prilagođenih tema.

Samostalno hostiranje Piwiga na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i statistiku pregleda na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate nekom foto SaaS-u. PHP i MySQL stog je iznimno stabilan, radi na minimalnim resursima i proizvodi galerije koje su online već dva desetljeća — što Piwigo čini popularnim izborom za klubove, muzeje, fotografe i obitelji koje žele da njihova foto arhiva nadživi bilo kojeg specifičnog pružatelja usluga u oblaku.