Yamtrack je samostalno hostirana aplikacija za praćenje medija koja objedinjuje vaše liste gledanja i igranja za filmove, TV serije, anime, mange, igre, knjige i stripove u jednu nadzornu ploču. Ona povlači metapodatke s TMDB-a i drugih izvora kako bi pružila bogate detalje o svakoj praćenoj stavci s praćenjem napretka i upravljanjem statusom.

Samostalno hostiranje Yamtracka na VPS-u čuva cijelu vašu povijest konzumacije medija privatnom, bez praćenja trećih strana. Jellyfin integracija omogućuje automatsko praćenje gledanja s vašeg medijskog poslužitelja, prikaz kalendara prikazuje zakazana izdanja, a uvoz s Trakt-a, MAL-a i AniList-a čini migraciju s postojećih usluga jednostavnom.