Postavite Yamtrack jednim klikom.
Samohostirani alat za praćenje medija za filmove, TV serije, anime, mange, igre i knjige s integracijom s Jellyfinom.
Odaberite VPS plan za Yamtrack
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yamtrack
Yamtrack je samostalno hostirana aplikacija za praćenje medija koja objedinjuje vaše liste gledanja i igranja za filmove, TV serije, anime, mange, igre, knjige i stripove u jednu nadzornu ploču. Ona povlači metapodatke s TMDB-a i drugih izvora kako bi pružila bogate detalje o svakoj praćenoj stavci s praćenjem napretka i upravljanjem statusom.
Samostalno hostiranje Yamtracka na VPS-u čuva cijelu vašu povijest konzumacije medija privatnom, bez praćenja trećih strana. Jellyfin integracija omogućuje automatsko praćenje gledanja s vašeg medijskog poslužitelja, prikaz kalendara prikazuje zakazana izdanja, a uvoz s Trakt-a, MAL-a i AniList-a čini migraciju s postojećih usluga jednostavnom.
Yamtrack ključne značajke
Multimedijsko praćenje
Pratite filmove, TV serije, anime, mange, igre, knjige i stripove na jednoj objedinjenoj nadzornoj ploči sa statusom po stavci.
Jellyfin integracija
Automatski označite filmove i epizode kao pogledane kada se reproduciraju u Jellyfinu bez ručnog bilježenja.
Uvezi iz Trakt i MAL
Migrirajte svoju postojeću povijest gledanja s Trakt-a, MyAnimeList-a, AniList-a i drugih usluga na Yamtrack s nekoliko klikova.
Kalendar izdanja
Pogledajte nadolazeće datume izlaska za praćene serije, filmove i igre u kalendaru kako biste isplanirali svoj raspored gledanja.
Obavijesti o izdanjima
Primajte obavijesti o novim epizodama i izdanjima putem Discorda, Telegrama ili Slacka za bilo koju stavku na vašoj listi praćenja.
Zašto pokrenuti Yamtrack na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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