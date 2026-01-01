Atomic Server je open-source headless CMS i grafička baza podataka izgrađen na Atomic Data, strogom podskupu RDF-a koji svakom dijelu sadržaja daje tipiziranu shemu i stabilan URL. Za razliku od tradicionalnih CMS-ova koji pohranjuju neprozirne objekte, Atomic Server pohranjuje strukturirane, povezane podatke koji se mogu pretraživati, provjeravati i sinkronizirati u stvarnom vremenu među klijentima.

Samostalno hostiranje Atomic Servera na vlastitom VPS-u drži vaš graf znanja, dokumente i tablice pod vašom potpunom kontrolom, bez zaključavanja dobavljača ili naknada po korisniku. Ugrađeni WebSockets prenose ažuriranja uživo svakom povezanom klijentu, čineći ga snažnim temeljem za alate za suradnju, interne wikije i prilagođene aplikacije koje trebaju strukturirani backend u stvarnom vremenu.