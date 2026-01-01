Postavite Atomic Server jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda headless CMS u stvarnom vremenu i grafička baza podataka za kolaborativne baze znanja i strukturirani sadržaj.
Odaberite VPS plan za Atomic Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Atomic Server
Atomic Server je open-source headless CMS i grafička baza podataka izgrađen na Atomic Data, strogom podskupu RDF-a koji svakom dijelu sadržaja daje tipiziranu shemu i stabilan URL. Za razliku od tradicionalnih CMS-ova koji pohranjuju neprozirne objekte, Atomic Server pohranjuje strukturirane, povezane podatke koji se mogu pretraživati, provjeravati i sinkronizirati u stvarnom vremenu među klijentima.
Samostalno hostiranje Atomic Servera na vlastitom VPS-u drži vaš graf znanja, dokumente i tablice pod vašom potpunom kontrolom, bez zaključavanja dobavljača ili naknada po korisniku. Ugrađeni WebSockets prenose ažuriranja uživo svakom povezanom klijentu, čineći ga snažnim temeljem za alate za suradnju, interne wikije i prilagođene aplikacije koje trebaju strukturirani backend u stvarnom vremenu.
Atomic Server ključne značajke
Sinkronizacija u stvarnom vremenu
Ugrađeni WebSockets trenutno guraju promjene svakom povezanom klijentu, tako da kolaborativno uređivanje i nadzorne ploče uživo rade bez dodatne infrastrukture.
Tipizirani graf znanja
Svaki resurs ima shemu i jedinstveni URL temeljen na Atomic Data, dajući vašem sadržaju validaciju, povezivanje i mogućnost upita koju pohrane dokumenata u ravnom formatu ne mogu nadmašiti.
Moćan uređivač tablica
Uređujte strukturirane zapise u korisničkom sučelju nalik proračunskoj tablici s tipiziranim stupcima, referencama i validacijom — poznato sučelje za netehničke suradnike.
Pretraživanje cijelog teksta
Integrirano pretraživanje cijelog teksta automatski indeksira svaki resurs, čineći velike baze znanja odmah pretraživima bez konfiguriranja zasebnog mehanizma.
JS, React, Svelte SDK-ovi
Službene klijentske biblioteke omogućuju programerima izgradnju prilagođenih sučelja i aplikacija koje čitaju, pišu i pretplaćuju se na promjene uživo putem tipiziranog API-ja.
Zašto pokrenuti Atomic Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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