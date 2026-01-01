Metabase je vodeća platforma otvorenog koda za poslovnu inteligenciju kojoj vjeruje preko 40.000 tvrtki diljem svijeta. Njegov intuitivni alat za izradu upita omogućuje netehničkim članovima tima istraživanje podataka i izradu interaktivnih nadzornih ploča bez pisanja SQL-a, dok napredni korisnici mogu koristiti izvorne upite. Povezuje se s više od 20 baza podataka, uključujući PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery i Snowflake, te podržava automatizirana izvješća putem e-pošte i Slacka.

Postavljanje Metabasea na vlastiti VPS čuva osjetljive poslovne podatke unutar vašeg okruženja, eliminira SaaS cijene po korisniku i pruža namjenske resurse za složene upite i velike skupove podataka koji usporavaju dijeljene usluge analitike u oblaku.