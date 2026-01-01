Postavite Metabase instalacijom jednim klikom.
Platforma poslovne inteligencije otvorenog koda koja omogućuje bilo kojem članu tima istraživanje podataka i izradu nadzornih ploča bez SQL-a.
Odaberite VPS plan za Metabase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz Metabase
Metabase je vodeća platforma otvorenog koda za poslovnu inteligenciju kojoj vjeruje preko 40.000 tvrtki diljem svijeta. Njegov intuitivni alat za izradu upita omogućuje netehničkim članovima tima istraživanje podataka i izradu interaktivnih nadzornih ploča bez pisanja SQL-a, dok napredni korisnici mogu koristiti izvorne upite. Povezuje se s više od 20 baza podataka, uključujući PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery i Snowflake, te podržava automatizirana izvješća putem e-pošte i Slacka.
Postavljanje Metabasea na vlastiti VPS čuva osjetljive poslovne podatke unutar vašeg okruženja, eliminira SaaS cijene po korisniku i pruža namjenske resurse za složene upite i velike skupove podataka koji usporavaju dijeljene usluge analitike u oblaku.
Metabase ključne značajke
No-SQL graditelj upita
Svatko u timu može istraživati podatke i izrađivati grafikone putem vizualnog sučelja bez učenja SQL sintakse.
Više od 20 konektora za baze podataka
Povežite se s PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake i drugim putem vođenog čarobnjaka za postavljanje.
Interaktivne nadzorne ploče
Kombinirajte grafikone, metrike i filtre u dijeljive nadzorne ploče koje se automatski ažuriraju svježim podacima.
Automatizirani izvještaji
Zakažite izvješća za dostavu putem e-pošte ili Slacka kako bi dionici uvijek imali ažurne uvide bez prijave.
Ugradnja i dijeljenje
Ugradite nadzorne ploče u vanjske alate ili podijelite javne poveznice za analitiku namijenjenu korisnicima bez izlaganja sirovih podataka.
Zašto pokrenuti Metabase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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