Instalirajte RosarioSIS jednim klikom.
Studentski informacijski sustav otvorenog koda za upravljanje ocjenama, rasporedima, prisutnošću, naplatom i uslugama prehrane.
Odaberite VPS plan za RosarioSIS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RosarioSIS
RosarioSIS je besplatan, otvoreni informacijski sustav za studente izgrađen za škole, školske okruge i centre za obuku koji trebaju upravljati cijelim životnim ciklusom studenta na jednom mjestu. Pokriva upise, raspoređivanje, izvještavanje o ocjenama, pohađanje nastave, disciplinu, naplatu, usluge prehrane i preko desetak drugih modula — sve dostupno putem responzivnog web sučelja koje radi na telefonima, tabletima i stolnim računalima.
Samostalno hostiranje RosarioSIS-a na vašem VPS-u čuva osjetljive studentske zapise, ocjene i financijske podatke pod vašom izravnom kontrolom, bez naknada po studentu ili ovisnosti o dobavljaču oblaka. Implementacija uključuje PostgreSQL i unaprijed je konfigurirana s Traefik oznakama za automatsko HTTPS usmjeravanje.
RosarioSIS ključne značajke
Ocjene i svjedodžbe
Pratite zadatke, izračune ponderiranih ocjena, razdoblja ocjenjivanja te generirajte ispisne izvještaje o ocjenama i prijepise izravno iz sustava.
Praćenje prisutnosti
Zabilježite dnevnu prisutnost i prisutnost po tečaju s prilagođenim kodovima, zatim pokrenite izvješća o izostancima i automatski obavijestite roditelje e-poštom.
Zakazivanje i rotacija
Izradite glavne rasporede, upravljajte zahtjevima za tečajeve i dodijelite učenike odjelima uz detekciju sukoba te ograničenja prostorija i nastavnika.
Naplata i usluga prehrane
Upravljajte školarinama, računima, uplatama i planovima obroka u kantini sa stanjem računa po studentu i ispisivim izvodima.
Roditeljski i studentski portali
Omogućite obiteljima vlastite prijave za pregled ocjena, rasporeda, prisutnosti i zadataka bez izlaganja radnih procesa administrativnog osoblja.
Višejezičan i modularan
Dostupno na engleskom, španjolskom, francuskom i drugim jezicima, s opcionalnim dodacima za online procjene, transkripte i prilagođene alate za izradu izvješća.
Zašto pokrenuti RosarioSIS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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