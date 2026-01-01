RosarioSIS je besplatan, otvoreni informacijski sustav za studente izgrađen za škole, školske okruge i centre za obuku koji trebaju upravljati cijelim životnim ciklusom studenta na jednom mjestu. Pokriva upise, raspoređivanje, izvještavanje o ocjenama, pohađanje nastave, disciplinu, naplatu, usluge prehrane i preko desetak drugih modula — sve dostupno putem responzivnog web sučelja koje radi na telefonima, tabletima i stolnim računalima.

Samostalno hostiranje RosarioSIS-a na vašem VPS-u čuva osjetljive studentske zapise, ocjene i financijske podatke pod vašom izravnom kontrolom, bez naknada po studentu ili ovisnosti o dobavljaču oblaka. Implementacija uključuje PostgreSQL i unaprijed je konfigurirana s Traefik oznakama za automatsko HTTPS usmjeravanje.