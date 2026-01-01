Sshwifty je samostalno hostiran web-baziran SSH i Telnet klijent koji svaki moderni preglednik pretvara u potpuno funkcionalan terminal za pristup udaljenom poslužitelju. Podržava SSH lozinku, javni ključ i interaktivnu autentifikaciju putem tipkovnice uz običan Telnet, uklanjajući potrebu za instaliranjem ili konfiguriranjem izvornih klijenata na svakoj radnoj stanici.

Samostalno hostiranje Sshwiftyja na VPS-u timu pruža jedinstvenu zajedničku ulaznu točku za upravljanje udaljenim strojevima s bilo kojeg mjesta — telefona, tableta, zaključanih korporativnih prijenosnih računala ili kioska — dok pristup ostaje kontroliran zajedničkim ključem. Administratori mogu unaprijed definirati postavke hosta, ograničiti veze na odobrene ciljeve i nadzirati promet putem poslužiteljskih hookova bez izlaganja SSH portova javnom internetu.