Postavite Sshwifty instalacijom jednim klikom.
Preglednički SSH i Telnet klijent koji vam omogućuje pristup udaljenim poslužiteljima iz bilo kojeg web preglednika bez instaliranja lokalnih klijenata.
Odaberite VPS plan za Sshwifty
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Sshwifty
Sshwifty je samostalno hostiran web-baziran SSH i Telnet klijent koji svaki moderni preglednik pretvara u potpuno funkcionalan terminal za pristup udaljenom poslužitelju. Podržava SSH lozinku, javni ključ i interaktivnu autentifikaciju putem tipkovnice uz običan Telnet, uklanjajući potrebu za instaliranjem ili konfiguriranjem izvornih klijenata na svakoj radnoj stanici.
Samostalno hostiranje Sshwiftyja na VPS-u timu pruža jedinstvenu zajedničku ulaznu točku za upravljanje udaljenim strojevima s bilo kojeg mjesta — telefona, tableta, zaključanih korporativnih prijenosnih računala ili kioska — dok pristup ostaje kontroliran zajedničkim ključem. Administratori mogu unaprijed definirati postavke hosta, ograničiti veze na odobrene ciljeve i nadzirati promet putem poslužiteljskih hookova bez izlaganja SSH portova javnom internetu.
Sshwifty ključne značajke
SSH i Telnet
Povežite se na SSH poslužitelje koristeći lozinku, javni ključ ili interaktivnu autentifikaciju putem tipkovnice, i pristupite starijim Telnet hostovima s istog sučelja.
Bez instalacije klijenta
Radi u potpunosti u pregledniku tako da korisnici pristupaju udaljenim strojevima s telefona, tableta ili zaključanih radnih stanica bez instaliranja izvornog terminalskog softvera.
Predlošci veze
Administratori definiraju predloške hostova za višekratnu upotrebu s ugrađenim vjerodajnicama tako da se korisnici povezuju samo na unaprijed odobrene poslužitelje s odabranog popisa.
Poslužiteljski hookovi
Vanjski procesi mogu se pozvati prije svake veze kako bi se provela prilagođena provjera valjanosti, zapisivanje ili revizija bez izmjene klijenta.
Jedinstveni pristupni ključ
Zaštitite web sučelje jednim dijeljenim ključem konfiguriranim prilikom implementacije tako da samo ovlašteni korisnici dođu do zaslona za povezivanje.
Zašto pokrenuti Sshwifty na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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