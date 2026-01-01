Postavite Checkcle instalacijom jednim klikom.
Platforma za praćenje u stvarnom vremenu otvorenog koda za nadzor dostupnosti, infrastrukture i SSL-a, s javnim stranicama statusa.
Odaberite VPS plan za Checkcle
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Checkcle
Checkcle je cjelovita platforma za nadzor koja DevOps timovima i administratorima sustava pruža jedinstveni uvid u web stranice, API-je, poslužitelje i SSL certifikate s jedne samostalno hostirane nadzorne ploče. Nadzire HTTP, TCP, DNS i ping krajnje točke uz metrike Linux i Windows poslužitelja — CPU, RAM, disk i mrežu — sve u stvarnom vremenu.
Za razliku od SaaS alata za nadzor koji naplaćuju po monitoru ili po korisniku, samostalno hostiranje Checkclea na vašem vlastitom VPS-u znači neograničen broj monitora, potpuno vlasništvo nad podacima i bez ponavljajućih naknada. Javne stranice statusa i višekanalna upozorenja putem Telegrama, Slacka, Discorda, e-pošte i Matrixa informiraju vaš tim i korisnike kada dođe do incidenata.
Checkcle ključne značajke
Praćenje dostupnosti
Pratite HTTP, TCP, DNS i ping krajnje točke s podesivim intervalima, praćenjem vremena odziva i trenutnim upozorenjima o padu.
Metrike serverske infrastrukture
Pratite korištenje CPU-a, RAM-a, diska i mreže na Linux i Windows poslužiteljima putem lagane instalacije agenta u jednom retku.
SSL i praćenje domene
Pratite istek SSL certifikata i status domene kako biste spriječili neočekivane prekide rada zbog isteklih ili pogrešno konfiguriranih certifikata.
Javne statusne stranice
Podijelite status operativnosti uživo s korisnicima i dionicima putem prilagodljivih javnih stranica statusa.
Višekanalno upozoravanje
Šaljite obavijesti o incidentima na Telegram, Slack, Discord, e-poštu i Matrix s prilagodljivim predlošcima upozorenja.
Zašto pokrenuti Checkcle na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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