Checkcle je cjelovita platforma za nadzor koja DevOps timovima i administratorima sustava pruža jedinstveni uvid u web stranice, API-je, poslužitelje i SSL certifikate s jedne samostalno hostirane nadzorne ploče. Nadzire HTTP, TCP, DNS i ping krajnje točke uz metrike Linux i Windows poslužitelja — CPU, RAM, disk i mrežu — sve u stvarnom vremenu.

Za razliku od SaaS alata za nadzor koji naplaćuju po monitoru ili po korisniku, samostalno hostiranje Checkclea na vašem vlastitom VPS-u znači neograničen broj monitora, potpuno vlasništvo nad podacima i bez ponavljajućih naknada. Javne stranice statusa i višekanalna upozorenja putem Telegrama, Slacka, Discorda, e-pošte i Matrixa informiraju vaš tim i korisnike kada dođe do incidenata.