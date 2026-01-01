SnappyMail je moderan, lagan webmail klijent koji vam omogućuje pristup bilo kojem IMAP e-mail računu putem čistog sučelja preglednika. To je održavana verzija (fork) RainLoopa, pregrađena za performanse — JavaScript opterećenje je otprilike 66 % manje od originala, što znači brže učitavanje čak i na sporim vezama. SnappyMail podržava više IMAP računa, PGP enkripciju, Sieve filtere pošte, tamni način rada i potpunu navigaciju tipkovnicom.

Samostalno hostiranje SnappyMaila na vašem VPS-u postavlja privatni klijent e-pošte temeljen na pregledniku na vašu vlastitu infrastrukturu bez telemetrije trećih strana, bez oglašavanja i bez potrebe za računom s vanjske usluge. Vaši podaci za prijavu e-pošte pohranjuju se samo na vašem poslužitelju i prenose se samo između vašeg VPS-a i vašeg postojećeg davatelja pošte.