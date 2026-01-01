Postavite SnappyMail jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran webmail klijent za pristup IMAP e-mail računima iz bilo kojeg preglednika, bez praćenja ili oglasa.
Odaberite VPS plan za SnappyMail
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SnappyMail
SnappyMail je moderan, lagan webmail klijent koji vam omogućuje pristup bilo kojem IMAP e-mail računu putem čistog sučelja preglednika. To je održavana verzija (fork) RainLoopa, pregrađena za performanse — JavaScript opterećenje je otprilike 66 % manje od originala, što znači brže učitavanje čak i na sporim vezama. SnappyMail podržava više IMAP računa, PGP enkripciju, Sieve filtere pošte, tamni način rada i potpunu navigaciju tipkovnicom.
Samostalno hostiranje SnappyMaila na vašem VPS-u postavlja privatni klijent e-pošte temeljen na pregledniku na vašu vlastitu infrastrukturu bez telemetrije trećih strana, bez oglašavanja i bez potrebe za računom s vanjske usluge. Vaši podaci za prijavu e-pošte pohranjuju se samo na vašem poslužitelju i prenose se samo između vašeg VPS-a i vašeg postojećeg davatelja pošte.
SnappyMail ključne značajke
Više IMAP računa
Povežite se i prebacujte između bilo kojeg broja IMAP računa iz jedne SnappyMail sesije, uključujući Gmail, Outlook, Fastmail ili samostalno hostirane poslužitelje e-pošte.
PGP enkripcija
Sastavljajte i čitajte PGP-šifrirane poruke izravno u pregledniku bez instaliranja proširenja za klijent e-pošte ili upravljanja ključevima izvan sučelja.
Uređivač Sieve filtra
Pišite i upravljajte pravilima za filtriranje e-pošte Sieve na strani poslužitelja izravno u SnappyMailu, automatizirajući sortiranje mapa i rukovanje porukama bez pravila na strani klijenta.
Bez praćenja ili oglasa
SnappyMail ne sadrži analitiku, gumbe društvenih medija niti skripte trećih strana — sadržaj e-pošte i metapodaci ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture.
Tamni način rada i teme
Ugrađeni tamni način rada i višestruke opcije tema omogućuju korisnicima personalizaciju sučelja bez proširenja preglednika ili prilagođenih CSS izmjena.
Zašto pokrenuti SnappyMail na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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