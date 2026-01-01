Evolution API je platforma otvorenog koda koja pruža sveobuhvatan REST API za automatizaciju WhatsApp poruka. Izgrađen na Baileys biblioteci, omogućuje programerima povezivanje WhatsApp računa, slanje i primanje poruka, upravljanje kontaktima i pokretanje web-hookova za obradu događaja u stvarnom vremenu — sve to bez skupih službenih API naknada za veze koje nisu Cloud API.

Samostalno hostiranje Evolution API-ja na vašem VPS-u čuva sve podatke o razgovorima korisnika na vašoj vlastitoj infrastrukturi, osiguravajući usklađenost s propisima o zaštiti podataka i eliminirajući troškove po poruci koji komercijalne pružatelje čine skupima u većem opsegu. Uključena PostgreSQL baza podataka i Redis predmemorija pružaju pouzdanu postojanost i obradu poruka visokog protoka za produkcijska opterećenja.