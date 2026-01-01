Postavite Evolution API uz instalaciju jednim klikom.
WhatsApp Business API pristupnik otvorenog koda za izradu chatbotova, automatizacija i integracija za razmjenu poruka s korisnicima.
Odaberite VPS plan za Evolution API
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Evolution API
Evolution API je platforma otvorenog koda koja pruža sveobuhvatan REST API za automatizaciju WhatsApp poruka. Izgrađen na Baileys biblioteci, omogućuje programerima povezivanje WhatsApp računa, slanje i primanje poruka, upravljanje kontaktima i pokretanje web-hookova za obradu događaja u stvarnom vremenu — sve to bez skupih službenih API naknada za veze koje nisu Cloud API.
Samostalno hostiranje Evolution API-ja na vašem VPS-u čuva sve podatke o razgovorima korisnika na vašoj vlastitoj infrastrukturi, osiguravajući usklađenost s propisima o zaštiti podataka i eliminirajući troškove po poruci koji komercijalne pružatelje čine skupima u većem opsegu. Uključena PostgreSQL baza podataka i Redis predmemorija pružaju pouzdanu postojanost i obradu poruka visokog protoka za produkcijska opterećenja.
Evolution API ključne značajke
Upravljanje višestrukim instancama
Povežite i upravljajte s više WhatsApp brojeva iz jedne implementacije, pri čemu je svaka instanca izolirana i neovisno kontrolirana putem API-ja.
Chatbot integracije
Nativni konektori za Typebot, Chatwoot i OpenAI omogućuju no-code izgradnju chatbota i automatizirane razgovore pokretane umjetnom inteligencijom na WhatsAppu.
Sustav Webhook događaja
Web-kuke u stvarnom vremenu dostavljaju događaje poruka, veza i grupa vašoj aplikaciji u trenutku kada se dogode, omogućujući trenutne automatizirane odgovore.
Automatizacija tijeka rada
Kompatibilno s n8n-om i drugim platformama za automatizaciju, omogućujući izgradnju složenih višestupanjskih tijekova rada za razmjenu poruka bez prilagođenog koda.
RESTful API
Čisti HTTP/JSON API s autentifikacijom putem QR koda olakšava integraciju WhatsApp poruka u bilo koju aplikaciju ili uslugu.
Zašto pokrenuti Evolution API na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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