Raneto je lagana, open-source baza znanja izgrađena na Node.js-u koja mapu Markdown datoteka pretvara u čistu, pretraživu dokumentacijsku stranicu. Nema baze podataka za upravljanje — sadržaj živi kao obične .md datoteke u direktoriju koji vi kontrolirate, što verziranje, sigurnosne kopije i autorstvo s vašim omiljenim uređivačem čini jednostavnim. Uključeni web uređivač omogućuje uređivanje u pregledniku za netehničke korisnike, dok programeri mogu pisati izravno u svom preferiranom Markdown alatu i prepustiti gitu da upravlja poviješću.

Samostalno hostiranje Raneta na VPS-u daje vam privatnu bazu znanja koju u potpunosti posjedujete, bez ovisnosti o dobavljaču, bez naknada po korisniku i sa sadržajem koji živi kao prenosive datoteke umjesto vlasničke baze podataka.