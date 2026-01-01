Postavite Raneto instalacijom jednim klikom.
Wiki baza znanja pokretana Markdownom za Node.js — sadržaj temeljen na datotekama s čistim čitačem i uređivačem u pregledniku.
Odaberite VPS plan za Raneto
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Raneto
Raneto je lagana, open-source baza znanja izgrađena na Node.js-u koja mapu Markdown datoteka pretvara u čistu, pretraživu dokumentacijsku stranicu. Nema baze podataka za upravljanje — sadržaj živi kao obične
.md datoteke u direktoriju koji vi kontrolirate, što verziranje, sigurnosne kopije i autorstvo s vašim omiljenim uređivačem čini jednostavnim. Uključeni web uređivač omogućuje uređivanje u pregledniku za netehničke korisnike, dok programeri mogu pisati izravno u svom preferiranom Markdown alatu i prepustiti gitu da upravlja poviješću.
Samostalno hostiranje Raneta na VPS-u daje vam privatnu bazu znanja koju u potpunosti posjedujete, bez ovisnosti o dobavljaču, bez naknada po korisniku i sa sadržajem koji živi kao prenosive datoteke umjesto vlasničke baze podataka.
Raneto ključne značajke
Sadržaj temeljen na datotekama
Članci su obične Markdown datoteke u direktoriju sadržaja — verzija s gitom, sigurnosno kopirajte s rsyncom, uredite bilo kojim alatom koji vam se sviđa.
Uređivač u pregledniku
Ugrađeni uređivač omogućuje netehničkim korisnicima ažuriranje stranica izravno iz preglednika bez diranja datotečnog sustava ili pokretanja Gita.
Pretraživanje cijelog teksta
Brzo pretraživanje u memoriji preko svake stranice omogućuje čitateljima da odmah pronađu sadržaj bez napuštanja stranice s dokumentacijom.
Hijerarhija kategorija
Struktura mapa postaje navigacijsko stablo, s prilagođenim redoslijedom sortiranja putem metapodataka po mapi, tako da vaša IA odražava vaš sadržaj.
Tematski prilagodljiv izgled
Zamijenite ili proširite zadanu temu kako bi odgovarala vašem brendu — Raneto teme su jednostavni HTML, CSS i JS paketi.
Zašto pokrenuti Raneto na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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