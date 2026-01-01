Apache Pinot je distribuirani OLAP sustav za pohranu podataka u stvarnom vremenu, izgrađen u LinkedInu i koristi se u produkciji od strane Ubera, Stripea, Walmarta, Targeta i Slacka za pokretanje analitike okrenute korisnicima na milijardama događaja. On unosi podatke iz streaming izvora kao što su Kafka i Kinesis, kao i iz batch izvora poput S3 i HDFS-a, i odgovara na SQL upite u milisekundama čak i s tisućama istovremenih korisnika.

Samostalno hostiranje Pinota na vlastitom VPS-u drži latenciju upita, politike zadržavanja i konfiguraciju najmoprimca pod izravnom kontrolom, bez naplate po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Pinot Controller isporučuje integriranu web konzolu za upravljanje shemom, konfiguraciju tablica i ad-hoc SQL istraživanje.