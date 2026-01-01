Postavite Apache Pinot jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Distribuirano OLAP spremište podataka u stvarnom vremenu, projektirano za analizu u djeliću sekunde na podacima u strujanju i skupnim podacima u masivnom opsegu.
Odaberite VPS plan za Apache Pinot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Pinot
Apache Pinot je distribuirani OLAP sustav za pohranu podataka u stvarnom vremenu, izgrađen u LinkedInu i koristi se u produkciji od strane Ubera, Stripea, Walmarta, Targeta i Slacka za pokretanje analitike okrenute korisnicima na milijardama događaja. On unosi podatke iz streaming izvora kao što su Kafka i Kinesis, kao i iz batch izvora poput S3 i HDFS-a, i odgovara na SQL upite u milisekundama čak i s tisućama istovremenih korisnika.
Samostalno hostiranje Pinota na vlastitom VPS-u drži latenciju upita, politike zadržavanja i konfiguraciju najmoprimca pod izravnom kontrolom, bez naplate po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Pinot Controller isporučuje integriranu web konzolu za upravljanje shemom, konfiguraciju tablica i ad-hoc SQL istraživanje.
Apache Pinot ključne značajke
SQL upiti u manje od sekunde
Stupčasta pohrana sa zvjezdastim stablom, invertiranim i rasponskim indeksima vraća p99 latenciju upita u milisekundama preko milijardi redaka.
Unos u stvarnom vremenu i skupni unos
Nativni konektori za Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS i JDBC omogućuju vam miješanje strujnih i povijesnih podataka unutar jedne tablice.
Visoka istodobnost
Dizajnirano za tisuće upita u sekundi s korisničkih nadzornih ploča i internih analitičkih proizvoda bez prethodnog izračuna.
Ugrađena konzola za upite
Pinot kontroler dolazi s web sučeljem za pregledavanje tablica, pokretanje ad-hoc SQL-a te upravljanje shemama, segmentima i zakupcima.
Upsert i dedup tablice
Upserti primarnog ključa i djelomična ažuriranja čine Pinot prikladnim za hvatanje promjena podataka i promjenjive tokove događaja, a ne samo za logove samo za dodavanje.
Zašto pokrenuti Apache Pinot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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