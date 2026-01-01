Postavite Readyset instalacijom jednim klikom.
Sloj za keširanje kompatibilan s protokolom koji se nalazi ispred Postgresa i MySQL-a za ubrzavanje upita i skaliranje prometa čitanja.
Odaberite VPS plan za Readyset
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Readyset
Readyset je SQL predmemorija za strujanje djelomičnog stanja koja se nalazi između vaše aplikacije i postojeće Postgres ili MySQL baze podataka. Koristi izvorni mrežni protokol, tako da se aplikacije povezuju sa svojim trenutnim upravljačkim programom i nizom za povezivanje — bez izmjena koda, bez prepisivanja ORM-a, bez zasebne logike za poništavanje predmemorije koju treba održavati.
U pozadini, Readyset koristi inkrementalno održavanje pogleda kako bi rezultati keširanih upita bili ažurni dok se temeljne tablice mijenjaju, eliminirajući probleme zastarjelosti i preopterećenja predmemorije tradicionalnih predmemorija ključ-vrijednost poput Redis-a ili Memcached-a. Samostalno hostiranje na VPS-u zadržava promet upita i podatke na infrastrukturi koju kontrolirate dok uklanja naknade po upitu za upravljane usluge predmemoriranja.
Readyset ključne značajke
Protokolno kompatibilan proxy
Umeće se između aplikacija i Postgresa ili MySQL-a bez promjena upravljačkih programa, prepisivanja ORM-a ili novih klijentskih biblioteka za učenje.
Inkrementalno održavanje pogleda
Rezultati keširanih upita ažuriraju se na licu mjesta kako se mijenjaju uzvodne tablice, tako da čitanja ostaju svježa bez ručnog poništavanja predmemorije ili nagađanja o TTL-u.
Izričito keširanje upita
Birate koje SELECT naredbe ćete predmemorirati pomoću CREATE CACHE naredbe, dajući preciznu kontrolu nad korištenjem memorije i nad onim što se ubrzava.
Ugrađena Grafana nadzorna ploča
Uključena instanca Grafane plus Prometheus exporter prikazuju brojke keširanih upita, stope pogodaka i kašnjenje replikacije od trenutka pokretanja stoga.
Horizontalno skaliranje propusnosti čitanja
Velika opterećenja čitanja pogađaju Readyset memoriju umjesto da preopterećuju primarnu bazu podataka, oslobađajući uzvodni sustav za posluživanje zapisa i analitike.
Postgres i MySQL paritet
Jedna binarna datoteka podržava oba pokretača, tako se primjenjuje isti radni tijek predmemoriranja bez obzira komunicira li vaša aplikacija s PostgreSQL-om ili MySQL-om preko mreže.
Zašto pokrenuti Readyset na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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