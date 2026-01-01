Readyset je SQL predmemorija za strujanje djelomičnog stanja koja se nalazi između vaše aplikacije i postojeće Postgres ili MySQL baze podataka. Koristi izvorni mrežni protokol, tako da se aplikacije povezuju sa svojim trenutnim upravljačkim programom i nizom za povezivanje — bez izmjena koda, bez prepisivanja ORM-a, bez zasebne logike za poništavanje predmemorije koju treba održavati.

U pozadini, Readyset koristi inkrementalno održavanje pogleda kako bi rezultati keširanih upita bili ažurni dok se temeljne tablice mijenjaju, eliminirajući probleme zastarjelosti i preopterećenja predmemorije tradicionalnih predmemorija ključ-vrijednost poput Redis-a ili Memcached-a. Samostalno hostiranje na VPS-u zadržava promet upita i podatke na infrastrukturi koju kontrolirate dok uklanja naknade po upitu za upravljane usluge predmemoriranja.