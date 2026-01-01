Postavite ExpenseOwl instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran sustav za evidenciju troškova s grafikonima nadzorne ploče, upravljanjem kategorijama i uvozom/izvozom CSV-a — nije potrebna baza podataka.
Odaberite VPS plan za ExpenseOwl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ExpenseOwl
ExpenseOwl je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za praćenje troškova koja sve podatke pohranjuje u lokalne JSON datoteke bez potrebe za vanjskom bazom podataka. Pruža čistu nadzornu ploču s tortnim grafikonima i sažecima novčanog toka, tablicu troškova koja se može sortirati za pregled unosa te ploču postavki za upravljanje kategorijama, valutom i uvozom/izvozom podataka.
Samostalno hostiranje ExpenseOwla na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši osobni financijski zapisi nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Lagani dizajn se implementira u sekundama bez potrebe za održavanjem baze podataka, što ga čini jednim od najjednostavnijih načina da preuzmete potpuno vlasništvo nad svojim osobnim financijskim podacima.
ExpenseOwl ključne značajke
Nadzorna ploča potrošnje
Tortni grafikoni i sažeci novčanog toka pružaju trenutačan vizualni pregled obrazaca potrošnje u svim praćenim kategorijama.
Upravljanje kategorijama
Definirajte i uredite prilagođene kategorije troškova na ploči postavki kako bi odgovarale vašem osobnom ili kućnom sustavu proračuna.
CSV uvoz i izvoz
Premještajte podatke u i iz ExpenseOwla koristeći CSV datoteke — korisno za uvoz povijesti iz drugih aplikacija ili stvaranje prijenosnih sigurnosnih kopija.
Nije potrebna baza podataka
Svi podaci o troškovima pohranjuju se u lokalnim JSON datotekama na imenovanom volumenu, tako da nema Postgres ili MySQL usluge za konfiguriranje ili održavanje.
PWA podrška
Instalirajte ExpenseOwl kao progresivnu web aplikaciju na stolnom računalu ili mobilnom uređaju za iskustvo slično izvornoj aplikaciji izravno iz preglednika.
Zašto pokrenuti ExpenseOwl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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