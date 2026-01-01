ExpenseOwl je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za praćenje troškova koja sve podatke pohranjuje u lokalne JSON datoteke bez potrebe za vanjskom bazom podataka. Pruža čistu nadzornu ploču s tortnim grafikonima i sažecima novčanog toka, tablicu troškova koja se može sortirati za pregled unosa te ploču postavki za upravljanje kategorijama, valutom i uvozom/izvozom podataka.

Samostalno hostiranje ExpenseOwla na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši osobni financijski zapisi nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Lagani dizajn se implementira u sekundama bez potrebe za održavanjem baze podataka, što ga čini jednim od najjednostavnijih načina da preuzmete potpuno vlasništvo nad svojim osobnim financijskim podacima.