Postavite RSS Bridge instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani most koji web stranice bez RSS-a pretvara u čiste feedove na koje se možete pretplatiti za bilo kojeg čitatelja.
Odaberite VPS plan za RSS Bridge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RSS Bridge
RSS Bridge je PHP usluga otvorenog koda koja generira RSS i Atom feedove za stranice koje ih više ne objavljuju — društvene mreže, video platforme, portale vijesti, forume i dugi niz stranica koje su tiho prestale objavljivati feedove u posljednjem desetljeću. Sadrži stotine mostova koje održava zajednica i svaki od njih izlaže kao stabilan URL feeda na koji se možete pretplatiti s bilo kojeg čitača.
Samostalno hostiranje RSS Bridgea na vlastitom VPS-u čuva vaš popis za čitanje privatnim, zaobilazi ograničenja brzine javnih instanci i zastoje koji dolaze s dijeljenim implementacijama zajednice te vam omogućuje da točno odredite koje mostove vaša instanca izlaže. U kombinaciji sa samostalno hostiranim čitačem poput FreshRSS-a ili CommaFeeda, vraća vam kontrolu nad načinom na koji konzumirate otvoreni web.
RSS Bridge ključne značajke
Stotine mostova
Generirajte feedove s YouTube kanala, Mastodon vremenskih linija, Reddit podforuma, Bandcamp stranica, GitHub izdanja, novinskih stranica i mnogih drugih izvora odmah.
Višestruki formati feeda
Poslužite svaki izvor kao Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ili običan tekst tako da ga može koristiti bilo koji čitač, skreper ili potrošač web-kuka.
Bijela lista mosta
Ograničite svoju instancu na odabrani skup posrednika putem
whitelist.txt kako biste kontrolirali korištenje resursa i izbjegli izlaganje rijetko korištenih skrepera.
Dohvaćanje na razini preglednika
Uključuje curl-impersonate tako da zahtjevi izgledaju kao pravi Chrome preglednik, zaobilazeći stranice koje blokiraju standardne HTTP klijente.
Prilagođeni mostovi
Ubacite vlastite
Bridge.php datoteke u config volumen kako biste preuzeli podatke s bilo koje stranice koju trebate bez forkanja projekta.
Nisu potrebni računi
Web UI bez stanja, bez korisnika, bez baze podataka i bez registracije — URL-ovi feedova jedino su trajno stanje.
Zašto pokrenuti RSS Bridge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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