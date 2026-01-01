RSS Bridge je PHP usluga otvorenog koda koja generira RSS i Atom feedove za stranice koje ih više ne objavljuju — društvene mreže, video platforme, portale vijesti, forume i dugi niz stranica koje su tiho prestale objavljivati feedove u posljednjem desetljeću. Sadrži stotine mostova koje održava zajednica i svaki od njih izlaže kao stabilan URL feeda na koji se možete pretplatiti s bilo kojeg čitača.

Samostalno hostiranje RSS Bridgea na vlastitom VPS-u čuva vaš popis za čitanje privatnim, zaobilazi ograničenja brzine javnih instanci i zastoje koji dolaze s dijeljenim implementacijama zajednice te vam omogućuje da točno odredite koje mostove vaša instanca izlaže. U kombinaciji sa samostalno hostiranim čitačem poput FreshRSS-a ili CommaFeeda, vraća vam kontrolu nad načinom na koji konzumirate otvoreni web.