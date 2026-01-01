Pelican Panel je fork i modernizacija Pterodactyla vođena zajednicom, prepisana na najnovijem Laravel i Filament stacku kako bi pružila brže administratorsko iskustvo, ugrađeni web instalacijski program i sustav dodataka za proširenje panela bez forkanja kodne baze. Svaki poslužitelj za igre se postavlja u vlastiti izolirani Docker kontejner putem pratećeg Wings demona, čime se resursi drže sadržanima, a host sigurnim.

Samostalno hostiranje Pelicana uklanja naknade po poslužitelju za upravljani hosting za igre i daje operatorima potpunu kontrolu nad brendiranjem, autentifikacijom, eggsima i pohranom baze podataka. Ova implementacija isporučuje Panel zajedno s MariaDB-om i Redisom — Wings se mora instalirati zasebno na svakom čvoru koji pokreće poslužitelje za igre.