Do 69% popusta za Pelican Panel

Postavite Pelican Panel instalacijom jednim klikom.

Moderan panel za upravljanje poslužiteljima igara otvorenog koda i nasljednik Pterodactyla, izgrađen za brzo postavljanje i intuitivnu administraciju.

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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Pelican Panel instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Pelican Panel

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Pelican Panel

Pelican Panel je fork i modernizacija Pterodactyla vođena zajednicom, prepisana na najnovijem Laravel i Filament stacku kako bi pružila brže administratorsko iskustvo, ugrađeni web instalacijski program i sustav dodataka za proširenje panela bez forkanja kodne baze. Svaki poslužitelj za igre se postavlja u vlastiti izolirani Docker kontejner putem pratećeg Wings demona, čime se resursi drže sadržanima, a host sigurnim.

Samostalno hostiranje Pelicana uklanja naknade po poslužitelju za upravljani hosting za igre i daje operatorima potpunu kontrolu nad brendiranjem, autentifikacijom, eggsima i pohranom baze podataka. Ova implementacija isporučuje Panel zajedno s MariaDB-om i Redisom — Wings se mora instalirati zasebno na svakom čvoru koji pokreće poslužitelje za igre.

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Što možete izgraditi uz {name}

Pelican Panel ključne značajke

Početni web instalacijski program

Vođeni instalacijski program temeljen na pregledniku provodi vas kroz postavljanje baze podataka i stvaranje administratora pri prvom posjetu — nije potreban pristup ljusci.

Docker izolacija poslužitelja

Gaming poslužitelji rade u namjenskim spremnicima kojima upravlja Wings daemon, sprječavajući sukob resursa i ograničavajući opseg štete ako je poslužitelj kompromitiran.

Plugin sustav

Nativni učitavač dodataka omogućuje administratorima instalaciju Composer i Yarn paketa izravno s panela za proširenje funkcionalnosti bez forkanja izvornog koda.

Moderno Filament UI

Redizajnirano administratorsko sučelje temeljeno na Filamentu omogućuje brže učitavanje stranica, izlaz konzole u stvarnom vremenu i čišći tijek rada nego zastarjeli Pterodactyl paneli.

Pterodactyl kompatibilan

Uvozi postojeće Pterodactyl eggove i konfiguracije čvorova kako bi operateri mogli migrirati na Pelican bez ponovne izgradnje svoje biblioteke poslužitelja igara od nule.

OAuth i SSO

Podržava vanjske pružatelje provjere autentičnosti i dvofaktorsku provjeru autentičnosti, omogućujući timovima centralizaciju kontrole pristupa preko infrastrukturnih alata.

Zašto pokrenuti Pelican Panel na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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