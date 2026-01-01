Postavite Pelican Panel instalacijom jednim klikom.
Moderan panel za upravljanje poslužiteljima igara otvorenog koda i nasljednik Pterodactyla, izgrađen za brzo postavljanje i intuitivnu administraciju.
Odaberite VPS plan za Pelican Panel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pelican Panel
Pelican Panel je fork i modernizacija Pterodactyla vođena zajednicom, prepisana na najnovijem Laravel i Filament stacku kako bi pružila brže administratorsko iskustvo, ugrađeni web instalacijski program i sustav dodataka za proširenje panela bez forkanja kodne baze. Svaki poslužitelj za igre se postavlja u vlastiti izolirani Docker kontejner putem pratećeg Wings demona, čime se resursi drže sadržanima, a host sigurnim.
Samostalno hostiranje Pelicana uklanja naknade po poslužitelju za upravljani hosting za igre i daje operatorima potpunu kontrolu nad brendiranjem, autentifikacijom, eggsima i pohranom baze podataka. Ova implementacija isporučuje Panel zajedno s MariaDB-om i Redisom — Wings se mora instalirati zasebno na svakom čvoru koji pokreće poslužitelje za igre.
Pelican Panel ključne značajke
Početni web instalacijski program
Vođeni instalacijski program temeljen na pregledniku provodi vas kroz postavljanje baze podataka i stvaranje administratora pri prvom posjetu — nije potreban pristup ljusci.
Docker izolacija poslužitelja
Gaming poslužitelji rade u namjenskim spremnicima kojima upravlja Wings daemon, sprječavajući sukob resursa i ograničavajući opseg štete ako je poslužitelj kompromitiran.
Plugin sustav
Nativni učitavač dodataka omogućuje administratorima instalaciju Composer i Yarn paketa izravno s panela za proširenje funkcionalnosti bez forkanja izvornog koda.
Moderno Filament UI
Redizajnirano administratorsko sučelje temeljeno na Filamentu omogućuje brže učitavanje stranica, izlaz konzole u stvarnom vremenu i čišći tijek rada nego zastarjeli Pterodactyl paneli.
Pterodactyl kompatibilan
Uvozi postojeće Pterodactyl eggove i konfiguracije čvorova kako bi operateri mogli migrirati na Pelican bez ponovne izgradnje svoje biblioteke poslužitelja igara od nule.
OAuth i SSO
Podržava vanjske pružatelje provjere autentičnosti i dvofaktorsku provjeru autentičnosti, omogućujući timovima centralizaciju kontrole pristupa preko infrastrukturnih alata.
Zašto pokrenuti Pelican Panel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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