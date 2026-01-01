DokuWiki je lagani wiki usklađen sa standardima koji sav sadržaj pohranjuje u obične tekstualne datoteke umjesto u bazu podataka. Ovaj dizajn temeljen na datotekama održava postavljanje minimalnim i čini sigurnosne kopije iznimno jednostavnima — samo kopirajte datoteke. Unatoč svojoj jednostavnosti, DokuWiki pruža potpuno opremljeno iskustvo uređivanja, hijerarhijsku organizaciju imenskih prostora, detaljne kontrole pristupa i opsežan ekosustav dodataka koji može proširiti funkcionalnost bez dodavanja složenosti infrastrukture.

Samostalno hostiranje DokuWikija na vašem VPS-u čuva vašu dokumentaciju privatnom i dostupnom u potpunosti pod vašim uvjetima. Nema naknada po korisniku, nema ovisnosti o vanjskim uslugama i nema podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu — što ga čini pouzdanim dugoročnim izborom za interne wikije, tehničke priručnike i baze znanja tima bilo koje veličine.