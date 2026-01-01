Postavite DokuWiki instalacijom jednim klikom.
Jednostavna wiki platforma bez baze podataka za tehničku dokumentaciju i baze znanja tima.
Odaberite VPS plan za DokuWiki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DokuWiki
DokuWiki je lagani wiki usklađen sa standardima koji sav sadržaj pohranjuje u obične tekstualne datoteke umjesto u bazu podataka. Ovaj dizajn temeljen na datotekama održava postavljanje minimalnim i čini sigurnosne kopije iznimno jednostavnima — samo kopirajte datoteke. Unatoč svojoj jednostavnosti, DokuWiki pruža potpuno opremljeno iskustvo uređivanja, hijerarhijsku organizaciju imenskih prostora, detaljne kontrole pristupa i opsežan ekosustav dodataka koji može proširiti funkcionalnost bez dodavanja složenosti infrastrukture.
Samostalno hostiranje DokuWikija na vašem VPS-u čuva vašu dokumentaciju privatnom i dostupnom u potpunosti pod vašim uvjetima. Nema naknada po korisniku, nema ovisnosti o vanjskim uslugama i nema podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu — što ga čini pouzdanim dugoročnim izborom za interne wikije, tehničke priručnike i baze znanja tima bilo koje veličine.
DokuWiki ključne značajke
Nije potrebna baza podataka
Sav sadržaj pohranjuje se kao obične tekstualne datoteke, eliminirajući troškove postavljanja i održavanja baze podataka uobičajene za druge wiki platforme.
Ugrađena kontrola verzija
Svaka izmjena se prati s potpunim prikazom razlika i povratkom na prethodnu verziju jednim klikom, tako da nijedna promjena sadržaja nikada nije trajno izgubljena.
Fleksibilna kontrola pristupa
Korisničke grupe i dozvole na razini stranice omogućuju vam da ograničite ili otvorite odjeljke wikija točno pravoj publici.
Bogat ekosustav dodataka
Stotine dodataka zajednice dodaju značajke poput isticanja sintakse, dijagrama, popisa zadataka i integracija bez diranja osnovnog koda.
Jednostavne sigurnosne kopije
Budući da je sadržaj u obliku običnih datoteka, izrada sigurnosne kopije cijelog wikija je jednostavna kao kopiranje jednog direktorija ili njegovo uključivanje u bilo koju strategiju sigurnosnog kopiranja temeljenu na datotekama.
Zašto pokrenuti DokuWiki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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