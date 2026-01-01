Damselfly je aplikacija za upravljanje fotografijama temeljena na poslužitelju, stvorena za vrlo velike knjižnice. Indeksira nadređenu mapu slika, izrađuje sličice u pozadini i omogućuje vam pretraživanje po IPTC ključnim riječima, nazivima mapa, EXIF metapodacima, licima i detektiranim objektima putem brzog Blazor WebAssembly korisničkog sučelja. Prepoznavanje lica i detekcija objekata rade lokalno i izvanmrežno, bez SaaS ovisnosti.

Samostalno hostiranje Damselflyja na vlastitom VPS-u čuva metapodatke fotografija, vektore lica i strukturu knjižnice unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto javne usluge za fotografije. Platforma obrađuje kataloge s više od 500.000 slika s pretraživanjem u djeliću sekunde, podržava više korisničkih računa s ovlastima temeljenim na ulogama i uparuje se s Damselfly Desktop klijentom za radne procese uređivanja sinkronizacijom na prijenosno računalo.