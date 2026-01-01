Do 69% popusta za Damselfly

Postavite Damselfly instalacijom jednim klikom.

Upravljanje fotografijama temeljeno na poslužitelju s prepoznavanjem lica na uređaju, detekcijom objekata i pretraživanjem metapodataka po cijelom tekstu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Damselfly instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Damselfly

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Damselfly

Damselfly je aplikacija za upravljanje fotografijama temeljena na poslužitelju, stvorena za vrlo velike knjižnice. Indeksira nadređenu mapu slika, izrađuje sličice u pozadini i omogućuje vam pretraživanje po IPTC ključnim riječima, nazivima mapa, EXIF metapodacima, licima i detektiranim objektima putem brzog Blazor WebAssembly korisničkog sučelja. Prepoznavanje lica i detekcija objekata rade lokalno i izvanmrežno, bez SaaS ovisnosti.

Samostalno hostiranje Damselflyja na vlastitom VPS-u čuva metapodatke fotografija, vektore lica i strukturu knjižnice unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto javne usluge za fotografije. Platforma obrađuje kataloge s više od 500.000 slika s pretraživanjem u djeliću sekunde, podržava više korisničkih računa s ovlastima temeljenim na ulogama i uparuje se s Damselfly Desktop klijentom za radne procese uređivanja sinkronizacijom na prijenosno računalo.

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Što možete izgraditi uz {name}

Damselfly ključne značajke

Lokalno prepoznavanje lica

Pokreće detekciju i prepoznavanje lica u potpunosti na poslužitelju bez ovisnosti o API-ju treće strane, grupirajući fotografije po prepoznatim osobama za radne procese pregledavanja po osobi.

Detekcija objekata

Prepoznaje objekte, scene i boje slika u vašoj biblioteci tako da pretraga za "psom" ili "plažom" vraća odgovarajuće fotografije čak i bez ručnog označavanja.

IPTC označavanje ključnim riječima

Brza nedestruktivna ažuriranja EXIF/IPTC ključnih riječi putem ExifTool-a — JPEG-ovi se ne rekodiraju kada se oznake promijene, čime se čuva izvorna kvaliteta.

Cjelovito pretraživanje metapodataka

Pretraživanje u djeliću sekunde kroz stotine tisuća slika po oznaci, mapi, nazivu datoteke, kameri, objektivu, rasponu datuma, orijentaciji i još mnogo toga.

Košarica odabira

Spremite slike iz rezultata pretraživanja u trajnu košaricu, zatim ih preuzmite, izvezite s vodenim žigovima ili sinkronizirajte na stolno računalo s Damselfly klijentom.

Zašto pokrenuti Damselfly na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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