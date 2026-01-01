Postavite Damselfly instalacijom jednim klikom.
Upravljanje fotografijama temeljeno na poslužitelju s prepoznavanjem lica na uređaju, detekcijom objekata i pretraživanjem metapodataka po cijelom tekstu.
Odaberite VPS plan za Damselfly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Damselfly
Damselfly je aplikacija za upravljanje fotografijama temeljena na poslužitelju, stvorena za vrlo velike knjižnice. Indeksira nadređenu mapu slika, izrađuje sličice u pozadini i omogućuje vam pretraživanje po IPTC ključnim riječima, nazivima mapa, EXIF metapodacima, licima i detektiranim objektima putem brzog Blazor WebAssembly korisničkog sučelja. Prepoznavanje lica i detekcija objekata rade lokalno i izvanmrežno, bez SaaS ovisnosti.
Samostalno hostiranje Damselflyja na vlastitom VPS-u čuva metapodatke fotografija, vektore lica i strukturu knjižnice unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto javne usluge za fotografije. Platforma obrađuje kataloge s više od 500.000 slika s pretraživanjem u djeliću sekunde, podržava više korisničkih računa s ovlastima temeljenim na ulogama i uparuje se s Damselfly Desktop klijentom za radne procese uređivanja sinkronizacijom na prijenosno računalo.
Damselfly ključne značajke
Lokalno prepoznavanje lica
Pokreće detekciju i prepoznavanje lica u potpunosti na poslužitelju bez ovisnosti o API-ju treće strane, grupirajući fotografije po prepoznatim osobama za radne procese pregledavanja po osobi.
Detekcija objekata
Prepoznaje objekte, scene i boje slika u vašoj biblioteci tako da pretraga za "psom" ili "plažom" vraća odgovarajuće fotografije čak i bez ručnog označavanja.
IPTC označavanje ključnim riječima
Brza nedestruktivna ažuriranja EXIF/IPTC ključnih riječi putem ExifTool-a — JPEG-ovi se ne rekodiraju kada se oznake promijene, čime se čuva izvorna kvaliteta.
Cjelovito pretraživanje metapodataka
Pretraživanje u djeliću sekunde kroz stotine tisuća slika po oznaci, mapi, nazivu datoteke, kameri, objektivu, rasponu datuma, orijentaciji i još mnogo toga.
Košarica odabira
Spremite slike iz rezultata pretraživanja u trajnu košaricu, zatim ih preuzmite, izvezite s vodenim žigovima ili sinkronizirajte na stolno računalo s Damselfly klijentom.
Zašto pokrenuti Damselfly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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