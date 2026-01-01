Postavite Tautulli jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Alat za nadzor i analitiku za Plex Media Server s detaljnim statistikama i prilagođenim obavijestima.
Odaberite VPS plan za Tautulli
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tautulli
Tautulli je alat za praćenje i nadzor temeljen na Pythonu, izgrađen posebno za Plex Media Server. Bilježi svaki događaj reprodukcije — tko je što gledao, kada, u kojoj kvaliteti i s kojeg uređaja — te prikazuje podatke u bogatim grafikonima i tablicama povijesti koje se mogu filtrirati.
Samostalno hostiranje Tautullija na VPS-u, uz ili odvojeno od vašeg Plex servera, pruža vam trajne statistike i dostavu obavijesti putem Discorda, Slacka, Telegrama i e-pošte bez oslanjanja na Plexove usluge u oblaku. Povezuje se s bilo kojim Plex serverom putem mreže.
Tautulli ključne značajke
Povijest reprodukcije
Svaki stream se bilježi s korisnikom, uređajem, kvalitetom i trajanjem, tako da imate potpunu evidenciju aktivnosti medijskog poslužitelja.
Prilagođene obavijesti
Šaljite obavijesti za novi sadržaj, pokretanje prijenosa uživo, transkodiranja ili prijave korisnika putem Discorda, Slacka, Telegrama, e-pošte i više.
Statistička nadzorna ploča
Vizualni grafikoni prikazuju istodobne streamove, iskorištenost propusnosti, popularne medije i aktivnost po korisniku tijekom bilo kojeg vremenskog razdoblja.
Podrška za newsletter
Automatski generirajte i šaljite e-mail biltene koji ističu nedavno dodane filmove i epizode svojim Plex korisnicima.
Zašto pokrenuti Tautulli na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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