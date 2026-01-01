Tautulli je alat za praćenje i nadzor temeljen na Pythonu, izgrađen posebno za Plex Media Server. Bilježi svaki događaj reprodukcije — tko je što gledao, kada, u kojoj kvaliteti i s kojeg uređaja — te prikazuje podatke u bogatim grafikonima i tablicama povijesti koje se mogu filtrirati.

Samostalno hostiranje Tautullija na VPS-u, uz ili odvojeno od vašeg Plex servera, pruža vam trajne statistike i dostavu obavijesti putem Discorda, Slacka, Telegrama i e-pošte bez oslanjanja na Plexove usluge u oblaku. Povezuje se s bilo kojim Plex serverom putem mreže.