Postavite Odysseus jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostano AI radno okruženje za chat, agente, dubinsko istraživanje, memoriju, dokumente i e-poštu — sve radi na vašem vlastitom VPS-u.
Odaberite VPS plan za Odysseus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Odysseus
Odysseus je radni prostor umjetne inteligencije otvorenog koda koji alate za chat, agente, istraživanje i pisanje koje biste očekivali od ChatGPT-a ili Claudea stavlja na vaš vlastiti poslužitelj. Objedinjuje trajnu komunikaciju (chat) s bilo kojim lokalnim ili API modelom, izvršno okruženje agenta izgrađeno na opencodeu, dubinsko višestupanjsko istraživanje, Kuharicu modela s preporukama prilagođenim hardveru, plus uređivač dokumenata, Bilješke, Zadaci, CalDAV kalendar i IMAP/SMTP pristiglu poštu s AI trijažom.
Samostalno hostiranje Odysseusa na vašem VPS-u čuva svaku konverzaciju, dokument, embedding i e-poštu u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Donosite vlastite API ključeve za OpenAI, OpenRouter ili bilo koju kompatibilnu krajnju točku, dok se trajna memorija i vještine razvijaju tijekom vremena bez naknada po korisniku ili zaključavanja dobavljača.
Odysseus ključne značajke
Razgovarajte s bilo kojim modelom
Povežite vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem s jedne objedinjene površine za chat.
Agent runtime
Agent temeljen na otvorenom kodu dolazi s alatima za MCP, web, datoteke, shell, vještine i memoriju tako da može izvršavati cijele zadatke od početka do kraja.
Detaljno istraživanje
Višestupanjska istraživanja prikupljaju, čitaju i sintetiziraju izvore u vizualno izvješće koje možete pregledavati i izvoziti.
Priručnik za modele
Skenira dostupan hardver, preporučuje GGUF, FP8 i AWQ modele koji stvarno odgovaraju, zatim ih preuzima i poslužuje jednim klikom.
Trajna memorija i vještine
Dohvaćanje vektora i ključnih riječi podržano ChromaDB-om daje agentu dugoročno pamćenje i vještine za višekratnu upotrebu koje preživljavaju ponovna pokretanja.
Dokumenti, Bilješke i Pošta
Uređivač markdowna s više kartica, bilješke, popis obaveza, CalDAV kalendar i IMAP/SMTP pristigla pošta s AI trijažom u jednom radnom prostoru.
Zašto pokrenuti Odysseus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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