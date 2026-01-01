Odysseus je radni prostor umjetne inteligencije otvorenog koda koji alate za chat, agente, istraživanje i pisanje koje biste očekivali od ChatGPT-a ili Claudea stavlja na vaš vlastiti poslužitelj. Objedinjuje trajnu komunikaciju (chat) s bilo kojim lokalnim ili API modelom, izvršno okruženje agenta izgrađeno na opencodeu, dubinsko višestupanjsko istraživanje, Kuharicu modela s preporukama prilagođenim hardveru, plus uređivač dokumenata, Bilješke, Zadaci, CalDAV kalendar i IMAP/SMTP pristiglu poštu s AI trijažom.

Samostalno hostiranje Odysseusa na vašem VPS-u čuva svaku konverzaciju, dokument, embedding i e-poštu u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Donosite vlastite API ključeve za OpenAI, OpenRouter ili bilo koju kompatibilnu krajnju točku, dok se trajna memorija i vještine razvijaju tijekom vremena bez naknada po korisniku ili zaključavanja dobavljača.