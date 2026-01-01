Postavite Vitess instalacijom jednim klikom.
Sustav klasteriranja baza podataka za horizontalno skaliranje MySQL-a s automatiziranim shardingom, connection poolingom i usmjeravanjem upita.
Odaberite VPS plan za Vitess
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vitess
Vitess je sustav za klasteriranje baza podataka otvorenog koda izgrađen za horizontalno skaliranje MySQL-a. Izvorno razvijen od strane YouTubea za obradu milijardi upita dnevno, pruža automatizirano dijeljenje (sharding), inteligentno usmjeravanje upita i spajanje veza (connection pooling) povrh standardnih MySQL instanci bez potrebe za promjenama na razini aplikacije.
Samostalno hostiranje Vitessa na VPS-u daje vam infrastrukturu za skaliranje baze podataka YouTube razine za aplikacije s velikim prometom. Obrađuje multipleksiranje veza kako bi se smanjilo opterećenje baze podataka, podržava online promjene sheme bez prekida rada i pruža jedinstveno sučelje za upite preko više dijelova (shards) koje se vašoj aplikaciji čini kao jedna baza podataka.
Vitess ključne značajke
Horizontalno particioniranje
Automatski se podaci distribuiraju preko više MySQL instanci kako bi se povećao kapacitet pisanja iznad onoga što jedan poslužitelj može podnijeti.
Združivanje veza
Vitess multipleksira tisuće aplikacijskih veza u mali skup MySQL veza, drastično smanjujući opterećenje poslužitelja baze podataka.
Online promjene sheme
Izmijenite sheme tablica na velikim skupovima podataka bez zaključavanja ili zastoja koristeći Vitess-ovo upravljano online DDL izvršavanje.
Usmjeravanje upita
Upiti se automatski usmjeravaju na ispravan shard na temelju sharding ključa, transparentno za sloj aplikacije.
MySQL kompatibilan
Aplikacije se povezuju na Vitess koristeći standardne MySQL upravljačke programe i protokole bez potrebnih izmjena koda.
Zašto pokrenuti Vitess na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.