Vitess je sustav za klasteriranje baza podataka otvorenog koda izgrađen za horizontalno skaliranje MySQL-a. Izvorno razvijen od strane YouTubea za obradu milijardi upita dnevno, pruža automatizirano dijeljenje (sharding), inteligentno usmjeravanje upita i spajanje veza (connection pooling) povrh standardnih MySQL instanci bez potrebe za promjenama na razini aplikacije.

Samostalno hostiranje Vitessa na VPS-u daje vam infrastrukturu za skaliranje baze podataka YouTube razine za aplikacije s velikim prometom. Obrađuje multipleksiranje veza kako bi se smanjilo opterećenje baze podataka, podržava online promjene sheme bez prekida rada i pruža jedinstveno sučelje za upite preko više dijelova (shards) koje se vašoj aplikaciji čini kao jedna baza podataka.