CVAT (Alat za anotaciju računalnog vida) je platforma za anotaciju temeljena na pregledniku, izrađena posebno za označavanje slika, videozapisa i 3D oblaka točaka koji se koriste za obuku modela računalnog vida. Za razliku od aplikacija za označavanje opće namjene, svaka je značajka prilagođena tijeku rada ML inženjera: interpolacija ključnih sličica za video, poluautomatska segmentacija, predoznačavanje uz pomoć modela te procesi pregleda/kontrole kvalitete za distribuirane timove anotatora.

Samostalno hostiranje CVAT-a na vlastitom VPS-u čuva skupove podataka za obuku, sirove slike i metapodatke projekta unutar vaše infrastrukture umjesto da osjetljive podatke prenosite na SaaS treće strane. Izvorno razvijen od strane Intela, a sada ga održava CVAT.ai, pokreće procese označavanja u tisućama timova za računalni vid diljem svijeta.