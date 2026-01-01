Postavite CVAT instalaciju jednim klikom.
Web alat otvorenog koda za masovno označavanje slika i videozapisa za timove računalnog vida.
Odaberite VPS plan za CVAT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CVAT
CVAT (Alat za anotaciju računalnog vida) je platforma za anotaciju temeljena na pregledniku, izrađena posebno za označavanje slika, videozapisa i 3D oblaka točaka koji se koriste za obuku modela računalnog vida. Za razliku od aplikacija za označavanje opće namjene, svaka je značajka prilagođena tijeku rada ML inženjera: interpolacija ključnih sličica za video, poluautomatska segmentacija, predoznačavanje uz pomoć modela te procesi pregleda/kontrole kvalitete za distribuirane timove anotatora.
Samostalno hostiranje CVAT-a na vlastitom VPS-u čuva skupove podataka za obuku, sirove slike i metapodatke projekta unutar vaše infrastrukture umjesto da osjetljive podatke prenosite na SaaS treće strane. Izvorno razvijen od strane Intela, a sada ga održava CVAT.ai, pokreće procese označavanja u tisućama timova za računalni vid diljem svijeta.
CVAT ključne značajke
Označavanje slika i videozapisa
Ograničavajući okviri, poligoni, polilinije, ključne točke, kuboidi i semantičke maske preko statičnih slika i video sekvenci s interpolacijom ključnih sličica.
AI-potpomognuta anotacija
Interaktivna segmentacija, pre-označavanje potpomognuto modelom i podrška za praćenje smanjuju broj ručnih klikova pokretanjem modela za detekciju i modela SAM stila izravno.
Timski radni tokovi
Hijerarhija projekata, zadataka i poslova s ulogama anotatora, recenzenta i voditelja te izvješća o kontroli kvalitete za distribuirane timove za označavanje.
Otvoreni formati skupova podataka
Uvezite i izvezite COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images i desetak drugih formata skupova podataka odmah.
Kvaliteta i konsenzus
Ugrađena izvješća o kvaliteti, usporedba s referentnim podacima i poslovi usuglašavanja hvataju odstupanje u anotaciji prije nego što loše oznake dođu do obuke modela.
REST API i SDK
Potpuni REST API i službeni Python SDK plus CLI omogućuju vam integraciju CVAT-a u postojeće MLOps cjevovode i automatizaciju operacija sa skupovima podataka.
Zašto pokrenuti CVAT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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