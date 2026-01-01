Postavite TubeArchivist uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirani YouTube arhivar koji preuzima, indeksira i streama vašu video kolekciju s vlastitog poslužitelja.
Odaberite VPS plan za TubeArchivist
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TubeArchivist
TubeArchivist je samostalno hostirana platforma za arhiviranje YouTube sadržaja koja vašu video kolekciju stavlja pod vašu kontrolu. Pretplati se na kanale, automatski preuzima videozapise putem yt-dlp-a i indeksira sve pomoću Elasticsearch-a tako da možete pretraživati naslove, opise, titlove i komentare. Videozapisi se poslužuju putem ugrađenog web playera s poviješću gledanja i praćenjem napretka — nije potreban YouTube račun niti internetska veza nakon preuzimanja.
Za razliku od jednokratnih alata za preuzimanje, TubeArchivist radi neprekidno u pozadini. Čuva metapodatke, sličice, titlove i komentare uz svaku video datoteku, te se integrira s Jellyfin-om i Plex-om za korisnike medijskih poslužitelja koji žele svoju arhivu uz ostali sadržaj.
TubeArchivist ključne značajke
Pretplate na kanal
Pretplatite se na YouTube kanale i automatski preuzimajte nove prijenose prema rasporedu, čuvajući svoju arhivu ažurnom bez ručne intervencije.
Pretraživanje cijelog teksta
Elasticsearch indeksira naslove videozapisa, opise, titlove i komentare tako da možete odmah pronaći bilo koji videozapis u cijeloj svojoj biblioteci po ključnoj riječi.
SponsorBlock integracija
Automatski preskače sponzorske segmente, uvode, odjave i nepotrebne dijelove tijekom reprodukcije koristeći podatke SponsorBlocka dobivene od zajednice.
Jellyfin i Plex izvoz
Dodatni dodaci za Jellyfin i Plex omogućuju vam pregledavanje vaše TubeArchivist biblioteke izravno unutar vašeg postojećeg medijskog poslužitelja.
Arhiviranje titlova
Preuzima i indeksira titlove za svaki arhivirani videozapis, omogućujući pretraživanje po ključnim riječima unutar izgovorenog sadržaja kroz cijelu vašu kolekciju.
Arhiviranje komentara
Po želji arhivira cijeli niz komentara za svaki videozapis uz medijsku datoteku, čuvajući kontekst zajednice koji YouTube može ukloniti.
Zašto pokrenuti TubeArchivist na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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