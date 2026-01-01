TubeArchivist je samostalno hostirana platforma za arhiviranje YouTube sadržaja koja vašu video kolekciju stavlja pod vašu kontrolu. Pretplati se na kanale, automatski preuzima videozapise putem yt-dlp-a i indeksira sve pomoću Elasticsearch-a tako da možete pretraživati naslove, opise, titlove i komentare. Videozapisi se poslužuju putem ugrađenog web playera s poviješću gledanja i praćenjem napretka — nije potreban YouTube račun niti internetska veza nakon preuzimanja.

Za razliku od jednokratnih alata za preuzimanje, TubeArchivist radi neprekidno u pozadini. Čuva metapodatke, sličice, titlove i komentare uz svaku video datoteku, te se integrira s Jellyfin-om i Plex-om za korisnike medijskih poslužitelja koji žele svoju arhivu uz ostali sadržaj.