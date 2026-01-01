Postavite Cleanuparr jednim klikom.
Napredni čistač reda čekanja za Servarr stack koji automatski uklanja zaustavljena, neuspjela i zlonamjerna preuzimanja.
Odaberite VPS plan za Cleanuparr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cleanuparr
Cleanuparr je samostalno hostiran upravitelj preuzimanja izgrađen posebno za Servarr ekosustav. Povezuje se sa Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr, uz qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent, zatim kontinuirano pregledava red čekanja kako bi označio i uklonio preuzimanja koja su zastala, zaglavljena u metapodacima, preuzimaju se presporo, ne uspijevaju se uvesti ili odgovaraju poznatim obrascima zlonamjernog softvera kao što su sumnjive datoteke
.lnk i
.zipx.
Osim održavanja reda čekanja, Cleanuparr proaktivno traži nedostajuće medije i nadogradnje kvalitete koje ne ispunjavaju zadane kriterije, uklanja završene seedove, uklanja osiroćene datoteke koje više ne prate arrs, i šalje upozorenja pri svakom označavanju ili uklanjanju. Pokretanje na vlastitom VPS-u održava vašu medijsku automatizaciju urednom 24 sata dnevno bez ručnog nadzora reda čekanja.
Cleanuparr ključne značajke
Čišćenje temeljeno na opomenama
Označite loša preuzimanja podesivim oznakama i automatski ih uklonite i blokirajte kada dosegnu vaš prag.
Blokator malwarea
Otkrijte i uklonite poznate zlonamjerne torrente koristeći obrasce koje održava zajednica i ugrađenu crnu listu sumnjivih vrsta datoteka.
Integracija na razini Servarra
Radi sa Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr uz qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent na jednom mjestu.
Pretraživanje nedostajućih i nadogradnji
Automatski pokreće pretraživanja za nedostajuće stavke i nadogradnje kvalitete koje nisu ispunile prag, uključujući praćenje rezultata prilagođenog formata.
Čišćenje napuštenih i sijanja
Uklanja preuzimanja bez hardlinkova ili arr referenci, obrezuje dugotrajne seedove i podržava radne procese koji uzimaju u obzir unakrsno seedanje.
Obavijesti u stvarnom vremenu
Šalje upozorenja o svakoj opomeni, uklanjanju ili blokiranju putem vašeg željenog kanala obavijesti tako da ništa ne prođe nezapaženo.
Zašto pokrenuti Cleanuparr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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