Cleanuparr je samostalno hostiran upravitelj preuzimanja izgrađen posebno za Servarr ekosustav. Povezuje se sa Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr, uz qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent, zatim kontinuirano pregledava red čekanja kako bi označio i uklonio preuzimanja koja su zastala, zaglavljena u metapodacima, preuzimaju se presporo, ne uspijevaju se uvesti ili odgovaraju poznatim obrascima zlonamjernog softvera kao što su sumnjive datoteke .lnk i .zipx .

Osim održavanja reda čekanja, Cleanuparr proaktivno traži nedostajuće medije i nadogradnje kvalitete koje ne ispunjavaju zadane kriterije, uklanja završene seedove, uklanja osiroćene datoteke koje više ne prate arrs, i šalje upozorenja pri svakom označavanju ili uklanjanju. Pokretanje na vlastitom VPS-u održava vašu medijsku automatizaciju urednom 24 sata dnevno bez ručnog nadzora reda čekanja.