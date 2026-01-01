Postavite Faraday instalacijom jednim klikom.
Platforma za upravljanje ranjivostima otvorenog koda koja centralizira sigurnosne nalaze i pojednostavljuje sanaciju za sigurnosne timove.
Odaberite VPS plan za Faraday
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Faraday
Faraday je platforma za upravljanje ranjivostima poslovne razine koja sigurnosnim timovima pruža jedinstveni radni prostor za otkrivanje, praćenje i otklanjanje ranjivosti u cijeloj njihovoj infrastrukturi. Integrira se s više od 80 sigurnosnih alata, automatski uvozeći i normalizirajući podatke skeniranja iz različitih skenera i okvira za testiranje kako bi se timovi mogli usredotočiti na analizu umjesto na ručno sređivanje podataka.
Samostalno hostiranje Faradaya na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi sigurnosni nalazi i revizijski tragovi ostanu pod vašom potpunom kontrolom — ispunjavajući stroge zahtjeve usklađenosti za rukovanje podacima o ranjivostima dok pruža poslovne mogućnosti bez ponavljajućih troškova platformi temeljenih na oblaku.
Faraday ključne značajke
80+ integracija alata
Automatski uvozi i normalizira podatke o ranjivostima iz industrijskih standardnih skenera i okvira za testiranje, eliminirajući ručno prikupljanje podataka.
Timski rad
Višekorisnički radni prostori s kontrolom pristupa temeljenom na ulogama omogućuju sigurnosnim timovima suradnju na procjenama i praćenje odgovornosti za sanaciju u stvarnom vremenu.
Prioritizacija rizika
Ugrađeni mehanizam za procjenu rizika i određivanje prioriteta pomaže timovima da usmjere napore sanacije na ranjivosti koje predstavljaju najveću stvarnu prijetnju.
Izvještavanje o usklađenosti
Prilagođeni predlošci izvješća i revizijski tragovi pomažu službenicima za usklađenost da dokažu poboljšanja sigurnosnog položaja i zadovolje regulatorne zahtjeve.
RESTful API
Potpuni REST API omogućuje integraciju s CI/CD pipelineovima i SIEM alatima, dopuštajući DevSecOps timovima automatizaciju praćenja ranjivosti diljem SDLC-a.
Zašto pokrenuti Faraday na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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