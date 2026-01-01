Faraday je platforma za upravljanje ranjivostima poslovne razine koja sigurnosnim timovima pruža jedinstveni radni prostor za otkrivanje, praćenje i otklanjanje ranjivosti u cijeloj njihovoj infrastrukturi. Integrira se s više od 80 sigurnosnih alata, automatski uvozeći i normalizirajući podatke skeniranja iz različitih skenera i okvira za testiranje kako bi se timovi mogli usredotočiti na analizu umjesto na ručno sređivanje podataka.

Samostalno hostiranje Faradaya na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi sigurnosni nalazi i revizijski tragovi ostanu pod vašom potpunom kontrolom — ispunjavajući stroge zahtjeve usklađenosti za rukovanje podacima o ranjivostima dok pruža poslovne mogućnosti bez ponavljajućih troškova platformi temeljenih na oblaku.