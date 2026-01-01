Postavite Twenty jednim klikom.
Moderan CRM otvorenog koda s prilagodljivim podatkovnim modelom, dizajnom usmjerenim na API i fleksibilnom automatizacijom tijeka rada.
Odaberite VPS plan za Twenty
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Twenty
Twenty je CRM otvorenog koda sljedeće generacije koji razvojnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovim radnim procesima upravljanja odnosima s klijentima. Za razliku od krutih SaaS CRM-ova, Twenty vam omogućuje prilagodbu svakog polja, objekta i odnosa kako bi odgovarali vašim točnim poslovnim procesima putem fleksibilnog modela podataka.
Samostalno hostiranje Twentyja na VPS-u čuva sve podatke o klijentima privatnima i eliminira naknade za licenciranje po korisniku. Njegova API-first arhitektura znači da je moguća svaka prilagođena integracija ili automatizacija, a moderno sučelje konkurira komercijalnim alternativama, dajući vam potpunu kontrolu nad vašom CRM infrastrukturom.
Twenty ključne značajke
Prilagodljivi model podataka
Dodajte prilagođene objekte, polja i odnose kako bi odgovarali vašoj točnoj poslovnoj strukturi bez pisanja pozadinskog koda.
Dizajn koji stavlja API na prvo mjesto
Potpuni GraphQL i REST API omogućuje vam integraciju Twentyja s bilo kojim vanjskim alatom, platformom za automatizaciju ili prilagođenom aplikacijom.
Kanban i prikazi popisa
Prebacujte se između prikaza Kanban cjevovoda i tabličnih popisa za upravljanje poslovima i kontaktima u formatu koji odgovara vašem tijeku rada.
Integracija e-pošte
Povežite Gmail ili druge pružatelje e-pošte za automatsko bilježenje komunikacije izravno uz kontakte i ponude.
Bez naknada po korisniku
Samohosting eliminira ponavljajuće troškove licenciranja CRM-a, čineći Twenty isplativim za rastuće prodajne timove.
Zašto pokrenuti Twenty na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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