Twenty je CRM otvorenog koda sljedeće generacije koji razvojnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovim radnim procesima upravljanja odnosima s klijentima. Za razliku od krutih SaaS CRM-ova, Twenty vam omogućuje prilagodbu svakog polja, objekta i odnosa kako bi odgovarali vašim točnim poslovnim procesima putem fleksibilnog modela podataka.

Samostalno hostiranje Twentyja na VPS-u čuva sve podatke o klijentima privatnima i eliminira naknade za licenciranje po korisniku. Njegova API-first arhitektura znači da je moguća svaka prilagođena integracija ili automatizacija, a moderno sučelje konkurira komercijalnim alternativama, dajući vam potpunu kontrolu nad vašom CRM infrastrukturom.