Postavite FossFLOW jednim klikom.
Izometrijski alat za izradu dijagrama u pregledniku, s fokusom na privatnost, za vizualizaciju infrastrukture i arhitekture sustava.
Odaberite VPS plan za FossFLOW
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FossFLOW
FossFLOW je progresivna web-aplikacija otvorenog koda za izradu profesionalnih izometrijskih dijagrama infrastrukture izravno u vašem pregledniku. Za razliku od alata za dijagramiranje u oblaku koji pohranjuju vašu arhitektonsku dokumentaciju na poslužiteljima trećih strana, FossFLOW u potpunosti radi na strani klijenta. Uz automatsko spremanje svakih 5 sekundi, JSON izvoz i podršku za offline rad, osjetljive mrežne topologije i dizajne sustava čuva pod vašom kontrolom u svakom trenutku.
Implementacija FossFLOW-a na vašem VPS-u dodaje postojanost dijagrama na strani poslužitelja, tako da dijagrami preživljavaju sesije preglednika i dostupni su cijelom vašem timu s bilo kojeg uređaja — bez slanja datoteka e-poštom ili oslanjanja na komercijalne platforme koje podliježu pravilima zadržavanja podataka i sigurnosnim propustima.
FossFLOW ključne značajke
Izometrijsko dijagramiranje
Izradite izometrijske dijagrame u 3D stilu koji jasnije prikazuju rasporede infrastrukture, konfiguracije ormara i razine sustava nego ravni 2D dijagrami.
Automatsko spremanje svakih 5 s
Rad se automatski sprema svakih 5 sekundi, čime se eliminira rizik od gubitka napretka tijekom dugih sesija dijagramiranja.
Izvanmrežna podrška
Stvarajte i uređujte dijagrame bez internetske veze — sva obrada se odvija u vašem pregledniku bez potrebe za povratnim putovanjima do poslužitelja.
JSON uvoz i izvoz
Dijelite dijagrame kao prenosive JSON datoteke ili uvezite postojeće dijagrame za uređivanje bez zaključavanja u vlasnički format.
Nije potreban račun.
Aplikacija ne zahtijeva registraciju korisnika niti autentifikaciju, što je čini trenutno dostupnom svakome u vašem timu.
Zašto pokrenuti FossFLOW na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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