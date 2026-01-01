FossFLOW je progresivna web-aplikacija otvorenog koda za izradu profesionalnih izometrijskih dijagrama infrastrukture izravno u vašem pregledniku. Za razliku od alata za dijagramiranje u oblaku koji pohranjuju vašu arhitektonsku dokumentaciju na poslužiteljima trećih strana, FossFLOW u potpunosti radi na strani klijenta. Uz automatsko spremanje svakih 5 sekundi, JSON izvoz i podršku za offline rad, osjetljive mrežne topologije i dizajne sustava čuva pod vašom kontrolom u svakom trenutku.

Implementacija FossFLOW-a na vašem VPS-u dodaje postojanost dijagrama na strani poslužitelja, tako da dijagrami preživljavaju sesije preglednika i dostupni su cijelom vašem timu s bilo kojeg uređaja — bez slanja datoteka e-poštom ili oslanjanja na komercijalne platforme koje podliježu pravilima zadržavanja podataka i sigurnosnim propustima.