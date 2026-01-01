Radarr je sveobuhvatan automatizirani upravitelj kolekcije filmova za korisnike Useneta i BitTorrenta. Prati RSS feedove za nova izdanja koja odgovaraju vašim profilima kvalitete, pokreće preuzimanja putem klijenata kao što su qBittorrent ili SABnzbd, te automatski preimenuje i organizira vašu biblioteku. Podrška za prilagođene formate omogućuje vam ciljanje specifičnih kodiranja — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — a Radarr će nadograditi postojeće datoteke kada se pojave bolja izdanja.

Pokretanje Radarra na VPS-u održava ga aktivnim 24 sata dnevno uz konzistentnu propusnost, osiguravajući da nikada ne propustite prozor izdanja. Izravno se integrira s Plexom, Jellyfinom i Embyjem kako bi osvježio vašu biblioteku medijskog poslužitelja onog trenutka kada nova datoteka stigne, i prirodno se uparuje sa Sonarrom, Lidarr-om i Prowlarr-om za potpuni automatizirani medijski ekosustav.