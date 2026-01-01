Postavite Radarr instalacijom jednim klikom.
Automatizirani upravitelj filmske kolekcije koji prati izdanja, preuzima putem vašeg preferiranog klijenta i održava vašu biblioteku organiziranom.
Odaberite VPS plan za Radarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Radarr
Radarr je sveobuhvatan automatizirani upravitelj kolekcije filmova za korisnike Useneta i BitTorrenta. Prati RSS feedove za nova izdanja koja odgovaraju vašim profilima kvalitete, pokreće preuzimanja putem klijenata kao što su qBittorrent ili SABnzbd, te automatski preimenuje i organizira vašu biblioteku. Podrška za prilagođene formate omogućuje vam ciljanje specifičnih kodiranja — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — a Radarr će nadograditi postojeće datoteke kada se pojave bolja izdanja.
Pokretanje Radarra na VPS-u održava ga aktivnim 24 sata dnevno uz konzistentnu propusnost, osiguravajući da nikada ne propustite prozor izdanja. Izravno se integrira s Plexom, Jellyfinom i Embyjem kako bi osvježio vašu biblioteku medijskog poslužitelja onog trenutka kada nova datoteka stigne, i prirodno se uparuje sa Sonarrom, Lidarr-om i Prowlarr-om za potpuni automatizirani medijski ekosustav.
Radarr ključne značajke
Automatsko praćenje
Praćenje RSS feeda otkriva nova filmska izdanja onog trenutka kada se pojave i automatski stavlja preuzimanja u red čekanja na temelju vaših preferencija kvalitete.
Profili kvalitete
Definirajte prihvatljive rezolucije, kodeke i veličine datoteka po filmu tako da se preuzimaju i zadržavaju samo verzije koje vi zapravo želite.
Automatske nadogradnje
Radarr prati izdanja bolje kvalitete nakon početnog preuzimanja i transparentno zamjenjuje datoteke, čime vaša biblioteka s vremenom ostaje vrhunske kvalitete.
Integracija medijskog poslužitelja
Automatske obavijesti o osvježavanju biblioteke za Plex, Jellyfin i Emby znače da se novo preuzeti filmovi pojavljuju u vašoj aplikaciji za streaming u roku od nekoliko sekundi.
Popis uvoza
Uvezite popise za gledanje s IMDb-a, Trakt-a i TMDb-a kako biste automatski dodali filmove u svoj red čekanja za praćenje dok označavate naslove za gledanje.
Zašto pokrenuti Radarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.