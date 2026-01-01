Bookshelf je nasljednik Readarra kojeg održava zajednica, izgrađen na istom 'arr' okviru koji pokreće Sonarr i Radarr. Prati vaše omiljene autore, prati nova izdanja i automatski preuzima i organizira knjige putem vaših postojećih klijenata za preuzimanje — uključujući qBittorrent, Transmission, SABnzbd i NZBGet — prije nego što ih pohrani u vašu Calibre ili Calibre-Web biblioteku s čistim metapodacima.

Samostalno hostiranje Bookshelfa na VPS-u održava uslugu aktivnom 24/7 tako da se izdanja bilježe čim se pojave, bez ovisnosti o tome da je kućno računalo online. Trajni volumeni čuvaju vaše popise autora, profile kvalitete i povijest preuzimanja tijekom ažuriranja kontejnera.