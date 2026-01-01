Postavite Bookshelf instalacijom jednim klikom.
Aktivno oživljavanje zajednice Readarr-a za automatizaciju upravljanja knjižnicom e-knjiga i audioknjiga.
Odaberite VPS plan za Bookshelf
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bookshelf
Bookshelf je nasljednik Readarra kojeg održava zajednica, izgrađen na istom 'arr' okviru koji pokreće Sonarr i Radarr. Prati vaše omiljene autore, prati nova izdanja i automatski preuzima i organizira knjige putem vaših postojećih klijenata za preuzimanje — uključujući qBittorrent, Transmission, SABnzbd i NZBGet — prije nego što ih pohrani u vašu Calibre ili Calibre-Web biblioteku s čistim metapodacima.
Samostalno hostiranje Bookshelfa na VPS-u održava uslugu aktivnom 24/7 tako da se izdanja bilježe čim se pojave, bez ovisnosti o tome da je kućno računalo online. Trajni volumeni čuvaju vaše popise autora, profile kvalitete i povijest preuzimanja tijekom ažuriranja kontejnera.
Bookshelf ključne značajke
Automatsko praćenje autora
Pratite cijele bibliografije autora i serije tako da se svako novo izdanje automatski stavlja u red čekanja za preuzimanje bez ručnog pretraživanja.
Višeformatna podrška za e-knjige
Podržava EPUB, MOBI, AZW3, PDF i formate audioknjiga uključujući M4B, dajući vam jedan alat za cijelu vašu digitalnu knjižnicu.
Preuzimanje integracije klijenta
Povezuje se s qBittorrentom, Transmissionom, Delugeom, SABnzbd-om i NZBGet-om tako da knjige dolaze u vašu knjižnicu putem bilo kojeg klijenta kojeg već koristite.
Sinkronizacija Calibre knjižnice
Izravno se integrira s Calibreom i Calibre-Webom za automatski uvoz novih akvizicija s dosljednim metapodacima i imenovanjem mapa.
Upravljanje profilom kvalitete
Definirajte željene formate i rezervne opcije po profilu, osiguravajući da preuzimanja zadovoljavaju vaše standarde kvalitete bez ručne intervencije.
Zašto pokrenuti Bookshelf na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.