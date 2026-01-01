Postavite Zensical instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana platforma za dokumentaciju koja izrađuje i poslužuje prekrasne projektne dokumente temeljene na Markdownu s pregledom uživo.
Odaberite VPS plan za Zensical
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zensical
Zensical je moderna platforma za dokumentaciju koju je stvorio tim koji stoji iza Material for MkDocs. Ona generira dotjerane web stranice s dokumentacijom koje se mogu pretraživati iz Markdown izvornih datoteka i poslužuje ih s ugrađenim poslužiteljem za pregled uživo — tako da su promjene u vašoj dokumentaciji odmah vidljive u pregledniku. Podržava i vlastiti izvorni
zensical.toml format i postojeće
mkdocs.yml konfiguracijske datoteke, čineći migraciju s MkDocs-a jednostavnom.
Samostalno hostiranje Zensicala na vlastitom VPS-u znači da vaša dokumentacija živi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknade po stranici, bez praćenja čitatelja i bez ovisnosti o usluzi hostinga dokumentacije treće strane. Početni projekt automatski se stvara pri prvom pokretanju, tako da možete odmah početi pisati.
Zensical ključne značajke
Autorstvo temeljeno na Markdownu
Pišite dokumentaciju u običnim Markdown datotekama i neka se renderira kao uglađena, potpuno navigabilna web stranica s dokumentacijom.
Server za pregled uživo
Ugrađeni razvojni poslužitelj ponovno učitava dokumentaciju u pregledniku čim se izvorne datoteke spreme, čineći uređivanje brzim i trenutnim.
Pretraživanje cijelog teksta
Ugrađena pretraga na strani klijenta indeksira sve stranice dokumentacije tako da čitatelji mogu pronaći sadržaj odmah bez ikakve infrastrukture na strani poslužitelja.
MkDocs kompatibilnost
Čita postojeće
mkdocs.yml konfiguracijske datoteke, omogućujući timovima migraciju s MkDocs-a bez ponovnog pisanja njihove konfiguracije.
Višejezična podrška
Potpuna internacionalizacija na više od 60 jezika za dokumentaciju koja služi globalnoj publici na njihovom materinjem jeziku.
Početni projekt pri prvom pokretanju
Automatski inicijalizira primjer projekta dokumentacije pri prvom postavljanju tako da možete odmah početi pisati i prilagođavati.
Zašto pokrenuti Zensical na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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