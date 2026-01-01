Zensical je moderna platforma za dokumentaciju koju je stvorio tim koji stoji iza Material for MkDocs. Ona generira dotjerane web stranice s dokumentacijom koje se mogu pretraživati iz Markdown izvornih datoteka i poslužuje ih s ugrađenim poslužiteljem za pregled uživo — tako da su promjene u vašoj dokumentaciji odmah vidljive u pregledniku. Podržava i vlastiti izvorni zensical.toml format i postojeće mkdocs.yml konfiguracijske datoteke, čineći migraciju s MkDocs-a jednostavnom.

Samostalno hostiranje Zensicala na vlastitom VPS-u znači da vaša dokumentacija živi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknade po stranici, bez praćenja čitatelja i bez ovisnosti o usluzi hostinga dokumentacije treće strane. Početni projekt automatski se stvara pri prvom pokretanju, tako da možete odmah početi pisati.