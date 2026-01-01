Do 69% popusta za Zensical

Postavite Zensical instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostana platforma za dokumentaciju koja izrađuje i poslužuje prekrasne projektne dokumente temeljene na Markdownu s pregledom uživo.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Zensical instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Zensical

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Zensical

Zensical je moderna platforma za dokumentaciju koju je stvorio tim koji stoji iza Material for MkDocs. Ona generira dotjerane web stranice s dokumentacijom koje se mogu pretraživati iz Markdown izvornih datoteka i poslužuje ih s ugrađenim poslužiteljem za pregled uživo — tako da su promjene u vašoj dokumentaciji odmah vidljive u pregledniku. Podržava i vlastiti izvorni zensical.toml format i postojeće mkdocs.yml konfiguracijske datoteke, čineći migraciju s MkDocs-a jednostavnom.

Samostalno hostiranje Zensicala na vlastitom VPS-u znači da vaša dokumentacija živi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknade po stranici, bez praćenja čitatelja i bez ovisnosti o usluzi hostinga dokumentacije treće strane. Početni projekt automatski se stvara pri prvom pokretanju, tako da možete odmah početi pisati.

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Što možete izgraditi uz {name}

Zensical ključne značajke

Autorstvo temeljeno na Markdownu

Pišite dokumentaciju u običnim Markdown datotekama i neka se renderira kao uglađena, potpuno navigabilna web stranica s dokumentacijom.

Server za pregled uživo

Ugrađeni razvojni poslužitelj ponovno učitava dokumentaciju u pregledniku čim se izvorne datoteke spreme, čineći uređivanje brzim i trenutnim.

Pretraživanje cijelog teksta

Ugrađena pretraga na strani klijenta indeksira sve stranice dokumentacije tako da čitatelji mogu pronaći sadržaj odmah bez ikakve infrastrukture na strani poslužitelja.

MkDocs kompatibilnost

Čita postojeće mkdocs.yml konfiguracijske datoteke, omogućujući timovima migraciju s MkDocs-a bez ponovnog pisanja njihove konfiguracije.

Višejezična podrška

Potpuna internacionalizacija na više od 60 jezika za dokumentaciju koja služi globalnoj publici na njihovom materinjem jeziku.

Početni projekt pri prvom pokretanju

Automatski inicijalizira primjer projekta dokumentacije pri prvom postavljanju tako da možete odmah početi pisati i prilagođavati.

Zašto pokrenuti Zensical na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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